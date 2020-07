Cómo conseguir unas patatas fritas más crujientes

Las patatas fritas son una de las comidas favoritas de niños y mayores. Su sabor y su textura, así como lo fácil que es cocinarlas, hacen que esta receta no falte en nuestros menús más cotidianos. De acompañamiento o como aperitivo, a estos ‘snaks’ nadie es capaz de negarse. Sin embargo, no siempre se obtiene el resultado que se espera cuando comenzamos a freírlas. Conseguir unas patatas a las que nadie pueda resistirse no es tan sencillo. Es normal que nuestras frituras queden más blandas y suaves de lo que deberían, pero no debes preocuparte. En este vídeo te contamos un simple truco para lograr unas patatas fritas más crujientes.

En ocasiones, para lograr una mejor textura y sabor en nuestras patatas, recurrimos a productos congelados o deshidratados que nos dan buenos resultados de forma rápida y eficaz. Sin embargo, si quieres que tu receta tenga un toque casero y auténtico, digno de unas patatas ‘gourmet’, de esas capaces de hacer solo por las abuelas españolas, únicamente necesitarás productos y utensilios que seguramente ya tienes en casa.

El vinagre es una sustanciacon gran cantidad de propiedades. De hecho, es considerado uno de los mejores limpiadores caseros que existen. También puede utilizarse para mejorar la salud de tu cabello o para abrillantar objetos de acero entre otras muchas cosas. Podríamos decir que estamos ante un producto multiusos. Por este motivo, nunca debería faltar en tu casa, y mucho menos a la hora de comenzar a freír tus ricas patatas.

Este producto es el ingrediente secreto para lograr cocinar unas formidables patatas fritas a las que ningún comensal pueda negarse. Si sigues este vídeo paso a paso podrás ver cómo con este simple truco lograrás obtener unos sabrosos ‘snacks’ a los que nadie podrá resistirse.

