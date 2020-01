Es normal, con la cantidad de anuncios y propaganda que recibimos a diario, que a la hora de comprar nos dejemos llevar por el consumismo y gastemos más de la cuenta. En el vídeo situado en la parte superior te mostramos una serie de trucos para ahorrar en tus compras engañando a tu cerebro de forma efectiva.

Con la llegada de Navidad, de las rebajas o de cualquier otro acontecimiento que nos invite a gastar, tendemos a comprar en exceso. Estas compras no solo son innecesarias, sino que en ocasiones compramos cosas que no necesitamos o que no nos podemos permitir. De la misma manera, este consumismo masivo está afectando gravemente al medio ambiente, y por ello deberíamos intentar controlarlo un poco más.

Si este año has pensado intentar gastar menos para poder ahorrar algo de dinero y poder hacer ese plan que tanto tiempo llevabas soñando, con los trucos que te mostramos en el vídeo seguro que podrás conseguirlo.

Por otro lado, comprar cosas que no necesitamos es en ocasiones frustrantes, porque acabamos llenando la casa de objetos inútiles que luego tendremos que reciclar o tirar, y todo porque no nos hemos sabido controlar. Asimismo, estamos tanto malgastando nuestro dinero, como contribuyendo a un consumismo excesivo, que perjudica a nuestra sociedad.

Lo mejor que puedes hacer si realmente quieres intentar consumir menos para poder darle a tu dinero un fin más útil, es aplicar los trucos que te contamos en el vídeo.

Además, te invitamos enormemente a dejar de comprar sin pensarlo bien, ya que si lo haces enseguida notarás como tienes mucho más dinero que antes y que lo que te compras es por verdadera necesidad. Que no está mal comprarse de vez en cuando un capricho, pero es mejor controlarse y darse cuenta cuando hay cosas que nos son innecesarias o no vamos a darle ningún uso particular.

