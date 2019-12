Son muchas las mujeres que, por su comodidad y por no contaminar, han pasado a utilizar para la menstruación la famosa copa menstrual. Su fácil uso y su larga duración son algunos de los motivos por los que se ha puesto tan de moda. Pero si optas por este método de higiene durante la menstruación, es importante que conozcas cómo funciona y cómo has de limpiarlo para su uso. En el vídeo te contamos qué has de hacer si dispones de una copa menstrual.

La copa menstrual es un recipiente de silicona con forma de copa que se introduce en la vagina y recoge todos los residuos de la menstruación. A diferencia del tampón o la compresa, este método puede durar hasta 12 horas antes de tenerlo que vaciar y cambiar. De ahí que muchas mujeres hayan comenzado a usarlo. Además de lo rentable que puede llegar a ser, ya que dura años y acaba saliendo más barato que cualquier otro producto personal.

El único inconveniente de la copa menstrual es que es imprescindible mantenerla en buen estado, limpiarla frecuentemente y esterilizarla, para evitar cualquier infección o problema de bienestar. En el vídeo situado en la parte superior del artículo te contamos cómo debes limpiarla para su correcto funcionamiento y tu salud personal.

La importancia de la limpieza femenina se debe a que cualquier bacteria puede causarnos una infección si tenemos un sistema inmunológico débil. Y más si introducimos en la vagina materiales de aseo no desinfectados o usamos jabones de mala calidad. Por ello, limpiar regularmente nuestra copa menstrual y hacerlo de forma correcta es indispensable si queremos evitar cualquier problema de salud. Asimismo estaremos consiguiendo que nuestra copa menstrual dure más.

A pesar de que puede resultar un incordio tener que limpiar la copa frecuentemente, muchas mujeres han empezado a recomendar este método cuando se tiene la menstruación. Y si tú también te has planteado recurrir a la copa para tu higiene personal, es necesario que veas el vídeo superior y conozcas que debes hacer para limpiarla correctamente y evitar cualquier afección personal.

