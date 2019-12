Según el horóscopo chino, 2020 es el año de la rata del metal. Si eres una persona supersticiosa y crees en la buena suerte, los consejos que te damos en el vídeo sobre cómo decorar tu casa para tener un buen año te encantarán.

Aunque no esté demostrado que la suerte exista, nunca es conveniente tentar al destino, y si puedes llevar a cabo todas las recomendaciones que se dan acerca de cómo tener suerte o cómo poder evitarla, más que mejor.

Muchos son los que dicen que hay que echarse sal en la espalda si se te ha roto un salero, o tocar madera cuando se te ha roto un espejo. También se dice que los martes 13 dan mala suerte, y que no debes pasar nunca por debajo de una escalera. Que los gatos negros son motivo de infortunio y que nunca tienes que abrir un paraguas antes de salir de una estancia cerrada. Serán tonterías, y es posible que la suerte no exista, pero... ¿quién sabe? ¿Para qué arriesgarnos?

Comprar amuletos, o decorar el hogar con inciensos y utensilios que espanten a los malos espíritus es algo que hacen muchas personas. No por ello tienes que ser creyente, pero toda prudencia es bien recibida a la hora de asegurarnos una buena racha.

Asimismo, si has notado que 2019 no ha sido tu año, y que las cosas no te han ido especialmente bien, decorar el hogar de la forma en que en el vídeo se recomienda no te va a afectar, y es posible que, si la suerte existe y estos trucos funcionan, tu vida comience a mejorar. Aunque pueda parecer una estupidez, nunca sabremos si es cierto o no que determinados amuletos u objetos dan buena suerte, con lo cual no perdemos nada en intentarlo.

