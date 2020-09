Claves para elegir la talla de sujetador perfecta

Elegir el sujetador perfecto no es tarea fácil. No siempre sabemos bien la talla y la forma que más nos favorece, ya que no es un tema del que se hable de forma habitual. De este modo, puede que las mujeres con poco pecho sientan que su sujetador esconde su figura en vez de realzarla. Por otro lado, quizás las personas con mucho pecho no estén cómodas con un sostén que realmente no sujeta o cuyas tiras aprietan causando dolor. Por todo ello, es indispensable conocer qué sujetador es el mejor para ti. En este vídeo te damos algunos consejos para que escojas correctamente.

No todo el mundo necesita o quiere llevar sujetador. Sin embargo, hay mujeres que no pueden salir de casa sin él. Les ayuda a sentirse seguras con su cuerpo y a llevar prendas diferentes. No obstante, el sostén puede ser nuestro mayor enemigo si no escogemos el correcto. Una talla de contorno o de copa equivocada puede no solo no servirnos para nada, sino también lastimarnos.

Además de la talla, la forma del sujetador es fundamental. Existen modelos diversos y para todas las ocasiones. Sin tirantes para las veces en las que quieres llevar los hombros desnudos al aire, con relleno, para realzar la figura, ‘balconet’, deportivo… Podríamos decir que existe uno para cada situación. Así, es fundamental, no solo que tengas en cuenta el tamaño a la hora de comprarlo, sino el para qué vas a usarlo y en qué momento te lo pondrás. Es importante para sentirte cómoda y, a largo plazo, para que no te produzca ningún tipo de dolor en la espalda, los hombros o el cuello.

Por todo ello, en este vídeo te damos algunos consejos que debes tener en cuenta cuando vayas a comprar un sujetador. Te explicamos cómo saber tu talla y cómo elegir el sostén perfecto para ti.

