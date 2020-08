¿Arrugas en los párpados? Acaba con ellas con estos sencillos ejercicios

Con el paso de los años, es inevitable que nuestro cuerpo termine presentando arrugas. Sin embargo, con una buena alimentación, buenos hábitos y la realización diaria de ejercicio podemos retrasar este proceso. Pero, ¿cómo llevar a cabo ejercicios faciales para acabar con las arrugas de la cara y, en concreto, de los ojos? Pues bien, en el vídeo te mostramos una serie de métodos para recuperar la firmeza de los párpados y devolverles su elasticidad.

Los párpados son los pliegues de la piel situados en la parte superior e inferior de los ojos con el fin de cubrirlos y protegerlos. Con los años, la producción de elastina y colágeno en nuestro organismo disminuye notablemente, afectando también a los párpados. Como consecuencia de ello, la piel se vuelve más delgada y pierde su dureza.

Asimismo, son muchos otros los factores que pueden acelerar el proceso de envejecimiento de la piel, formando arrugas y manchas propias de una edad avanzada. Algunos de ellos son la exposición solar, el consumo de tabaco o alcohol, el estrés, una gesticulación forzada o una enfermedad cutánea. Por ello, para prevenir la aparición temprana de arrugas en el cutis, es importante el uso de cremas hidratantes y de protección solar.

Si tus párpados ya presentan arrugas y te gustaría eliminarlas sin recurrir a una operación estética, existen unos ejercicios faciales muy efectivos para ello. No obstante, has de realizarlos diariamente, de lo contrario no notarás evolución alguna. En el vídeo superior te los mostramos. En caso de que tuvieras los párpados caídos, en este enlace te enseñamos una serie de remedios para poner fin a este problema.

Hidrata tu piel

La piel, al igual que cualquier otro órgano del cuerpo, necesita de ciertos tratamientos y cuidados. Por ello, es muy importante que mantengas tu cutis nutrido e hidratado. Además de los trucos que se muestran en el vídeo, te recomendamos hacer clic en este enlace y conocer una serie de métodos para que tu piel luzca siempre sana y bonita.

Finalmente, te recordamos que con realizar los ejercicios diarios que te mostramos en el vídeo superior conseguirás acabar con esas arrugas en los párpados que tantos disgustos te dan.

