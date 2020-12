Alimentos que quitan de raíz el mal aliento y son saludables

La halitosis es un inconveniente muy frecuente y, en algunas ocasiones, su causa no suele estar definida. Muchas personas consideran que presentan mal aliento cuando no es así, pero otras no se percatan de este inconveniente mientras lo sufren. En este vídeo encontrarás los alimentos que eliminan este problema completamente.

La boca tiene muchas bacterias para protegernos de los agentes externos. Si estas crecen descontroladamente liberan componentes de azufre, que provocan el mal aliento. Varios estudios confirman que el 90% de los casos de halitosis se generan en la lengua, por lo que es necesaria una correcta limpieza. En cambio, el otro 10% se debe a problemas en vías respiratorias o enfermedades como la diabetes.

El mal aliento se puede dar por diferentes causas. En general, muchos alimentos son los culpables del olor tan desagradable de la boca. Estos aumentan el número de bacterias que se encuentran en los dientes y lengua gracias a sus componentes intensos. Pero también es posible que la halitosis surja cuando la comida se digiere, cuando esta ingresa en el torrente sanguíneo.

La halitosis no siempre tiene una causa justificada

Las personas fumadoras están más expuestas a sufrir problemas de encías, otra de las principales causas de la halitosis. A esto se le suma la falta de higiene bucal, ya que si no se realizan hábitos diarios, como lavarse los dientes o usar el hilo dental, se genera placa, una película pegajosa con bacterias. Esta irrita las encías y produce el mal aliento.

Aunque estos y otros problemas, como la toma de medicamentos, la boca seca o infecciones de garganta, sean los culpables del mal aliento, la halitosis puede ser un inconveniente que no tenga causa justificada. Por ello, algunos remedios caseros o alimentos suelen ser la mejor opción para frenarla.

En este vídeo encontrarás los alimentos que cortan de raíz el mal aliento. Sus propiedades son un método infalible para que desaparezca la halitosis de una vez por todas.

