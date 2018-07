¿Practicar sexo ayuda a aprobar los exámenes?

CONSEJOS DE EXPERTOS

No, no seamos malpensados/as, no estamos diciendo, ni mucho menos, que te tires al profesorado a ver si con esta táctica subes la nota del examen. NO, NO DECIMOS ESO en el titular. A lo que nos referimos es a que la actividad sexual durante una época de estrés como lo es la de los exámenes que estás preparando, puede ayudarte a que los resultados de los mismos sean mejores. ¿No te lo crees? Te lo argumentamos de la mano de la sexóloga Raquel Graña.