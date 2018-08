Descubre qué gestos te delatarán en una cita

Cuando has tenido una primera cita con alguien es probable que las dudas sobre si le gustas o no te hayan venido de golpe. Pero no te preocupes porque es algo muy normal. En una cita hay personas que sacan todas sus armas seductoras cuando conocen a alguien, pero también hay gente que es más tímida y no desvela nada hasta que no coge más confianza.

El ser humano tiende a comunicarse mediante el lenguaje no verbal. Con la expresión de nuestra cara, por ejemplo podemos decir si algo nos gusta, o si por el contrario nos parece desagradable. Por eso, las expresiones gestuales pueden ser un poco peligrosas en una primera toma de contacto con alguien, ya que te pueden delatar. Inconscientemente con los gestos que hagas le estarás dando pistas a la otra persona, para que adivine fácilmente si te gusta o no.

Que tu acompañante no se dé cuenta de tus sentimientos es algo difícil, a menos que la interpretación se te dé de lujo. Ocultar lo que uno siente hacia otra persona es muy complicado, se necesita tener la cabeza muy fría para hacerlo. Y normalmente aunque te prepares para tenerlo en frente, cuando realmente lo tengas, es probable que sientas que el mundo se te viene encima, porque los sentimientos ni se eligen, ni se controlan.

Lo más importante es que te dejes llevar por el momento y lo disfrutes, siendo tú. Pero si aun así prefieres disimular un poco tu atracción hacia la otra persona es importante que sepas que la mirada será quien primero te delate. Así que cuando cruces miradas con tu cita intenta no apartar la vista constantemente. De lo contrario verá que te incomoda mirarle fijamente a los ojos, y te descubrirá.

Para tu tranquilidad, en este vídeo te desvelamos qué gestos son los que te podrían traicionar. ¡Suerte!