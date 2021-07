¿Son saludables los zumos de máquinas exprimidoras?

Cada vez son más los supermercados que incorporan en sus establecimientos máquinas para exprimir zumo de naranja al momento. Sin embargo, existe la duda de que este tipo de zumos pudieran contener bacterias por el contacto de la piel de la naranja con el zumo. También preocupa que ciertos microorganismos pudieran integrarse en el zumo cuando se queda almacenado entre cliente y cliente.

Pues bien, de acuerdo con un estudio microbiológico llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), no existe ningún tipo de problema higiénico respecto a estos zumos, y su consumo es saludable siempre que se ingiera en un periodo menor a 24 horas.

Ventajas de las máquinas exprimidoras de zumo

La tendencia de ofrecer zumo recién exprimido en los supermercados se está volviendo muy popular. Esta novedad llama la atención de los clientes por diversos motivos, como por ejemplo que se les otorga mayor libertad a la hora de seleccionar la cantidad de zumo que quieren, pues la mayoría de los supermercados ofrecen distintos tamaños de botellas.

Por otra parte, el zumo recién exprimido ofrece beneficios de los que no dispone el zumo envasado, puesto que es mucho más natural, no tiene conservantes, aditivos ni colorantes. Además, en el zumo recién exprimido la pulpa se mezcla con el jugo, y de esta forma ingerimos la fibra natural de la naranja. En cambio, los zumos envasados no siempre contienen esta fibra.

Beneficios del zumo de naranja recién exprimido

Bien es sabido que el zumo de naranja tiene multitud de nutrientes, aunque este no es el único beneficio de esta bebida. Solamente con un vaso de zumo de naranja suplimos la mitad de la cantidad de vitamina C que nuestro cuerpo necesita al día. Este jugo también aporta folato, un nutriente que ayuda al buen funcionamiento del sistema inmunológico, y potasio, que contribuye al mantenimiento de una buena presión arterial.

A pesar de todos estos beneficios, debemos saber que el zumo de naranja natural supone la ingesta de gran cantidad de azúcares libres. Más concretamente, un zumo elaborado con 4 naranjas incluiría alrededor de 72 gramos de azúcar.

En definitiva, el zumo de naranja recién exprimido es beneficioso para la salud, pero debemos consumirlo con moderación.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE...

Dietas a base de zumos, ¿Qué dicen los expertos sobre ellas?