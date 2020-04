Aunque, según los expertos, es poco recomendable utilizar lentillas en estos días de alarma por la pandemia del coronavirus, muchas personas, por necesidad o por falta de otras opciones, se ven obligadas a emplear lentes de contacto. El motivo es que las lentillas atrapan, por su material y sequedad, todo tipo de microorganismos. Asimismo, al ponernos y quitarnos las lentillas utilizamos las manos, uno de los mayores focos de contagio del virus. Por ello, te mostramos una serie de consejos para limpiar correctamente tus lentes de contacto.

A día de hoy, cualquier medida de protección es bien recibida a la hora de evitar contraer el COVID-19. Debido al estado de alarma, la mayoría de los ciudadanos nos encontramos confinados en casa. Sin embargo, de vez en cuando hemos de salir a comprar. Es en estos momentos cuando llevar guantes, mascarilla y tener una buena higiene corporal es imprescindible para no contagiarnos. El virus se puede contraer también a través de los ojos y las personas que usan lentillas están más expuestas que los demás, pero, ¿por qué?

Las lentes de contacto son manejadas con las manos tanto al ponérnoslas como al quitárnoslas. Este hecho hace que podamos traspasar material contaminado a las lentillas. Asimismo, el polvo, la saliva o cualquier partícula que se transmita por el aire se puede quedar pegada en la parte superficial de la lentilla. De ahí la importancia de desinfectar las lentillas a diario. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, es necesario tomar precauciones adicionales con las lentillas. Te contamos cuáles son en el vídeo superior.

No obstante, se recomienda evitar las lentillas en la medida de lo posible. De no tener acceso a otras opciones, como las gafas, es preferible utilizar lentillas desechables, es decir, aquellas que no requieren mantenimiento, para reducir así el riesgo de contagio. Si tienes cualquier duda, consulta a un especialista.

