Así deben ser tus reuniones familiares y con amigos si no quieres correr riesgos con el coronavirus

Desde el pasado 21 de junio se ha impuesto "la nueva normalidad", un conjunto de medidas adecuadas para combatir la pandemia que mantuvo el estado de alarma por más de 3 meses. Una de las principales causas por las cuales se encuentran rebrotes en diferentes partes del mundo, es que no hemos seguido correctamente las medidas de prevención.

De hecho, los contagios siguen dándose, con dos focos: los entornos laborales y las reuniones familiares. Y es lógico que, tras meses encerrados sin ver a los tuyos, el cuerpo te pida abrazos y cercanía pero hay que ser responsables y saber lo que se puede y no hacer. Por la salud de todos. ¿Por qué se están contagiando más ahora? “Una de las principales razones es que en las reuniones no se siguen las recomendaciones sanitarias. El hecho de realizar una reunión familiar o con amigos, no representa o no debe darse por hecho que todos sean sanos y las medidas sanitarias tengan que relajarse. Es importante seguir cuidándonos y seguir las recomendaciones sanitarias por fuentes oficiales, para poder evitar rebrotes”, dice el doctor Jorge Huerta, Médico especialista en Medicina Familiar en Clínica Mi Tres Torres y miembro de Top Doctors.

“De manera general, se recomienda evitar si fuera posible, las reuniones o aglomeraciones de personas si no hay necesidad o se puede aplazar. Es una enfermedad viral, que en gran cantidad de pacientes, son asintomáticos al principio de la enfermedad, pero pueden llegar a transmitir la enfermedad.

Las medidas de la nueva normalidad que se aplican, sin importar el lugar (una casa, un bar, restaurante, oficina, trabajo) son las siguientes:

Saludo en la época Covid-19 | iStock

1. Si presentas fiebre, malestar general o cualquier síntoma asociado al covid 19, evita acudir a lugares concurridos o visitar a otra personas (se recomienda dar seguimiento telemático con un médico para orientación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento).

2. Distanciamiento Social (2 metros).

3. Lavado de manos (Evitar saludar de mano, uso constante de gel hidroalcoholico, lavado constante de manos).

4. Uso de mascarilla en lugares donde no se pueda mantener una distancia social, evitar saludar de beso, estornudar y cubrir con el codo.

5. Desinfectar superficies con que frecuentemente se tiene contacto con productos desinfectantes.

6. Evitar compartir platos, beber del mismo vaso, compartir cubiertos o artículos de uso personal.

“Todas estas medidas son necesarias en todos los individuos, haciendo énfasis a las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas”, finaliza el médico.

De nada servirá el esfuerzo que se ha hecho durante los meses de confinamiento si no teneos en cuenta estas premisas a la hora de encontrarnos con otros. Y una última recomendación: si vas a quedar con otras personas intenta, en la medida de lo posible, que sea en un espacio abierto. El riesgo de contagio al aire libre es menor que en espacios cerrados.