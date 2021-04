¿Afecta la Covid a la fertilidad?

Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y pese a que se ha avanzado mucho en el conocimiento del SARS-CoV-2, la realidad es que aún quedan algunas incógnitas. En especial, respecto a cómo este coronavirus va a afectar o no a nuestra salud futura. Si inicialmente todo el foco estaba en conocer como afectaba al sistema respiratorio, poco a poco se comenzó a comprender que la Covid es una enfermedad que afecta a otros sistemas de nuestro cuerpo. Entre ellos, puede que incluso al sistema reproductor. De hecho, este es uno de los campos de investigación que sigue a la espera de conclusiones definitivas.

En cuanto a la fertilidad femenina, parece que la enfermedad no afectaría a la misma. Según parecen indicar las investigaciones de Jan Tesarik y Raquel Mendoza-Tesarik, de la clínica MARGen de Granada, el coronavirus no afecta a los óvulos, aunque no descartaban que la fertilidad de las mujeres contagiadas pueda verse afectada por los tratamientos recibidos.

Así lo confirma José Luis Castillo López, ginecólogo de la unidad de reproducción asistida de Vithas Almería. “No se encuentra afectación directa de la Covid-19 en la fertilidad femenina, estudios realizados en mujeres afectadas no aprecian ningún daño irreversible en su función reproductiva”. Por otra parte, “Los tratamientos para la Covid-19 son antivirales, corticoides, antiinflamatorios e inmunoterapia. No hay estudios aún de posibles efectos en la fertilidad, pero se considera que no deben ser tampoco irreversibles”.

Vacuna | iStock

Sin embargo, la cosa no parece tan clara en lo que respecta a la fertilidad masculina. Tal y como se publicaba recientemente en Reproduction, puede dañar el sistema reproductor masculino. Esto es debido en gran parte al daño inflamatorio causado por una tormenta de citocinas. Pese a ello, no se ha podido concluir si puede infectar los testículos humanos directamente y entrar en el semen.

“La posible afectación −están descritas orquitis en pacientes COVID− parece producirse a través de la reacción inflamatoria general que produce la enfermedad”, aclara de nuevo José Luis Castillo. “Sabemos que los procesos que cursan con fiebre elevada, como puede suceder en la Covid, afectan de forma temporal a la espermatogénesis, pudiendo observarse un descenso temporal de la calidad seminal hasta cuatro o seis meses después. No obstante, se necesita realizar estudios serios, con tamaño de muestra aceptable y libres de sesgos antes de poder afirmar nada”.

Ante estas informaciones y, sobre todo, ante la falta de un consenso definitivo, queda preguntarse si es necesario tomar alguna medida preventiva. Así, el experto considera recomendable realizar un estudio para valorar la calidad seminal, en un paciente joven que ha pasado la Covid con una afectación severa y piensa tener hijos.

Si bien la fertilidad femenina parece estar más asegurada, los expertos de la clínica MARGen recomendaban la toma de melatonina, una hormona que potencia la fertilidad, pero solo en aquellos casos de personas que han retrasado su decisión de ser madres o que ya tengan problemas previos de fertilidad y crean que la misma se pueda ver más afectada como consecuencia de la infección. Por último, y de nuevo solo en casos concretos e individualizados, se podría recomendar la congelación de óvulos.

No hay que olvidar que el confinamiento ha conllevado un descenso de un 23% en la natalidad en España. Por eso es importante dar un mensaje de esperanza. “La información actual es incompleta, pendiente aún de resultados y consenso científico. No se encuentran razones científicas para atrasar la gestación, ya sea espontánea o iniciando un tratamiento de reproducción asistida. El mensaje es de tranquilidad, consultar con el especialista e individualizar cada paciente”, concluye el experto de Vithas Almería.