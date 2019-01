El sorprendente ingrediente que nunca añades a tu café, pero deberías

El café es habitual en las despensas de casa, ya que no sólo solemos desayunar con él, sino que también hay quien se toma café después de comer.

Si no sueles salir de casa a tomar el café, puede que más de una vez te sepa un poco mal, ya que el buen gusto de esta bebida depende de la proporción de las cucharadas de leche o agua, café y de azúcar. Cambiar la cantidad de uno de estos ingredientes puede variar el sabor de café.

En Nova Life tenemos un truco que puede ayudarte a que tu café sepa muchísimo mejor. Y no se trata no del endulzado que utilizamos, es algo mucho más rico. En este tutorial en vídeo te contamos el secreto para que tus cafés no te sepan amargos.

No hay nada como un rico café, además nos ayuda a estar alerta y mejora nuestro rendimiento físico y nos ayuda a quemar grasas. Sin embargo, también tiene desventajas: una excesiva cantidad de café puede dañar el tracto gastrointestinal y producir úlceras; también puede llegar a provocar ansiedad e irritación.

Si quieres mejorar el sabor de esta bebida sin necesidad de echar mil cucharadas de azúcar o sacarina, hay un truco que vas a tener en cuenta desde hoy mismo... ¿Quieres el café más espumoso que hayas tomado en tu vida? Pues ponte manos a la obra y echa un vistazo al tutorial en vídeo de Nova Life: te mostramos los ingredientes que puedes utilizar para tomar un café riquísimo.

