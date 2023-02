Ashton Kutcher comparte la bebida que añade al café para mejorarlo y que pocos conocen

Hay quien necesita una taza de café nada más despertarse para ponerse en marcha. Otros lo prefieren disfrutar en la sobremesa. Y también hay quienes lo toman más por su sabor. De igual modo, hay decenas de tipos de café que puedes beber más allá de las clásicas opciones de café solo, cortado o con leche.

De hecho, esta última opción es una gran idea gracias a los beneficios de los polifenoles que aporta el lácteo, a los ya muchos de por sí del café.

Pero de entre todas las combinaciones posibles, hay una bebida que la gente no suele contar mucho con ella cuando piensa en un café. Y el propio Ashton Kutcher se ha declarado fan de ella y ha dado este consejo para mejorar tu taza.

Ashton Kutcher | Gtres

Y no, no es ni leche, alcohol, vainilla o bebidas vegetales, se trata de un chorrito de zumo de naranja.

"No me gustan las cremas. Normalmente bebo café negro. Ese es mi favorito", compartió Ashton en el programa de Kelly Clarkson donde promocionó su nueva película, 'Tu casa o la mía'. "Pero, de vez en cuando, me gusta el café negro de tueste claro, y una de las cosas del café negro de tueste claro es que tiene notas cítricas. Es esta acidez lo que le da brillo cuando te lo estás bebiendo", explicó.

Sin embargo, el marido de Mila Kunis reveló que a veces tiene que escoger un café de tueste medio, ocasión para la que echa ese chorrito de zumo de naranja a su bebida para potenciar su dulzura. Eso sí, sin pasarse: "No te excedas. Si te pasas de la raya, se vuelve de todo menos divertido".

Café caliente | Pixabay

Asimismo, a parte del sabor, a las ventajas del café se le añadirían las de los cítricos, como la vitamina C, entre otros muchos beneficios.