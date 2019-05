Estas son las 5 comidas que debes evitar en vacaciones

No os vamos a engañar. En Cocinatis no nos vamos de vacaciones. NUNCA. Por eso nos fastidia que la gente se coja unos días para irse a la playa, al Himalaya o a Marina D'Or, ciudad de vacaciones. Por eso, en nuestro afán de haceros menos agradables vuestros días de veraneo, hemos decidido hacer una lista de cinco comidas que no deberiais probar estas vacaciones. Son platos populares, habituales y ricos... pero es que somos el mal. Y cuando os imaginamos en chanclas al borde de una piscina, nos volvemos aún peores.

Carnes en salsa. Como el ragout de ternera, el magro de cerdo en salsa o cualquiera que os podáis imaginar. En hoteles y restaurantes de veraneo, la cantidad de comida que hay que preparar y la prisas ante el aluvión de clientes hace que, en ocasiones, la carne no se llegue a cocinar lo suficiente. "Total, no importa, porque la salsa lo cubre todo". Sí, sí que lo cubre, pero no nos protege de posibles intoxicaciones bacterianas derivadas de que la carne esté medio cruda así que... al loro.

Hamburguesas. Aquí os hemos dado donde más duele y lo sabemos. Por nosotros, la única hamburguesa que deberiais catar este verano es una en forma de flotador gigante -el que más nos mola, junto al del flamenco rosa-. El motivo es similar al de la carne en salsa: si no está cocinada del todo, es muy peligrosa, y en sitios como bufets libres, donde permanecen cocinadas durante un tiempo, el riesgo se duplica y las bacterias encuentran un agradable hábitat en el que venirse arriba.

Pollo. Aunque el pollo asado es uno de los platos más clásicos del veraneo, la carne de ave es de las más peligrosas si no está cocinada totalmente. ¿Quién nos asegura que ese simpático cocinero, atribulado con la responsabilidad de dar de comer a miles de personas, no va a caer en ir más rápido de la cuenta y dejar algún pollito poco cocinado? Mejor pasar de las carnes de ave a no ser que tengamos plena confianza en el restaurante y en la persona al mando de los fogones.

Paella Valenciana | Bárbara Amorós

Arroz. Una inocente paella cocinada entre amigos y dejada a su suerte al sol para que cada uno vaya cogiendo... Las horas van pasando, se suceden las cervezas y el arroz queda olvidado hasta que, horas después, alguien decide tomarse un platito más... Aunque pienses que es un plato seguro, las endotoxinas pueden hacer de las suyas y provocar que pases un mal rato. Mejor comer el arroz cuando toca y luego olvidarse de él.

Pasteles con crema. Ya sabemos que en verano os tiráis mucho al helado, pero, eh, nadie dijo que haya que mandar al paro a los artesanos de la repostería que hacen pasteles como el carrot cake o la tarta de chocolate con nata. Pues bien, mucho ojito con las cremas de los pasteles: en determinados lugares en los que haya mucho calor pueden convertirse en amenazas serias para nuestro estómago. En esas cremitas templadas, las bacterias florecen... Y ahora, ya sí, disfrutad de vuestras vacaciones...