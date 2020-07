Muchos consideraban que la Guía Roja le debía a Ángel León una estrella y los pronósticos se han confirmado en el Hotel Los Monteros de Marbella durante la gala en la que se han anunciado las estrellas Michelin de 2015 de España y Portugal. El Chef del Mar entra así a formar parte del prestigioso club de los biestrellados con su restaurante Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), en una noche en la que, sin embargo, y a diferencia de años anteriores, no hubo ningún restaurante que saltara a la categoría máxima (tres estrellas).

En el apartado de debutantes con una estrella, 19 restaurantes españoles: Aizian (Bilbao), Álbora (Madrid), Andreu Genestra (Capdepera, Mallorca), Can Dani (Sant Ferran de ses Roques, Formentera), Casa Manolo (Dalmús, Valencia), DSTAgE (Madrid), El Carmen de Montesión (Toledo), El Retiro (Pancar, Llanes, Asturias), Elkano (Getaria, Gipuzkoa), Kazan (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife), La Cabra (Madrid), La Lobita (Navaleno, Soria), Montia (San Lorenzo de El Escorial, Madrid), Nova (Ourense), Pakta (Barcelona), Punto MX (Madrid), Refectorio (Sardón de Duero, Valladolid), Simply Fosh (Palma de Mallorca) y Tatau Bistro (Huesca).

Entre los portugueses, Belcanto (Lisboa) se lleva la segunda, y Pedro Lemos (Foz do Douro, Porto) y Sâo Gabriel (Almancil, Faro) obtienen la primera.

Aquí va el listado completo de las estrellas de 2015, con las novedades en negrita:

* 3 estrellas Michelin

Juan Mari Arzak. Arzak (San Sebastián)

Martín Berasategui. Berasategui (Lasarte)

Carme Ruscalleda. Sant Pau (Barcelona)

Pedro Subijana: Akelarre (San Sebastián)

Joan Roca. Celler de Joan Roca (Girona)

Quique Dacosta. Dacosta (Denia)

Eneko Atxa. (Azurmendi, Bizkaia)

David Muñoz. Diverxo (Madrid)

* 2 estrellas Michelin

Ángel León. Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz)

Paco Pérez. Enoteca (Barcelona)

Raül Balam. Moments (Barcelona).

Andoni Luis Aduriz. Mugaritz (Rentería)

Jordi Cruz. ABaC (Barcelona)

María Marte. Club Allard (Madrid)

Paco Pérez. Miramar en Llançà (Girona)

Ramón Freixa. Freixa (Madrid)

Dani García. Dani García (Marbella, Málaga)

Óscar Velasco. Santceloni (Madrid)

Paco Roncero. La Terraza del Casino (Madrid)

Sergi Arola. Sergi Arola (Madrid)

Nacho Manzano. Casa Marcial. (Arriondas, Asturias)

Martin Berasategui. Lasarte (Barcelona)

Toño Pérez. Atrio (Cáceres)

Fina Puigdevall. Les Cols (Olot, Girona)

Francis Paniego. El Portal (Ezcaray, La Rioja)

Martin Berasategui. M.B. (Santa Cruz de Tenerife)

* Una estrella Michelin

Aizian (Bilbao)

Álbora (Madrid)

Andreu Genestra (Capdepera, Mallorca)

Can Dani (Sant Ferran de ses Roques, Formentera)

Casa Manolo (Dalmús, Valencia)

DSTAgE (Madrid)

El Carmen de Montesión (Toledo)

El Retiro (Pancar, Llanes, Asturias)

Elkano (Getaria, Gipuzkoa)

Kazan (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife)

La Cabra (Madrid)

La Lobita (Navaleno, Soria)

Montia (San Lorenzo de El Escorial, Madrid)

Nova (Ourense)

Pakta (Barcelona)

Punto MX (Madrid)

Refectorio (Sardón de Duero, Valladolid)

Simply Fosh (Palma de Mallorca)

Tatau Bistro (Huesca)

Monastrell (Alicante)

Tickets. (Barcelona)



Árbore da Veira (A Coruña)



La Salgar (Gijón)

Malena (Lleida)



La Botica (Matapozuelos, Valladolid)



La Casa del Carmen (Olías del Rey)

Arbidel (Ribadesella)



Alejandro (Roquetas del Mar)

L’Ó (Sant Fruitós de Bages)

Tierra (Torrico, Toledo)



Hospedería El Batán (Tramacastilla)



Les Moles (Ulldecona)



El Poblet (Valencia)



Cal Paradís (Vall d`Alba, Castellón)



BonAmb (Xàbia, Alicante)



L’Angle (Girona)



Gaig (Barcelona)



Zaranda (Capdella)



Maralba (Almansa, Albacete)



Boroa (Bizkaia)



Solana (Cantabria)



Casa José (Aranjuez, Madrid)



Les Magnòlies (Arbúcies, Girona)



El Corral del Indianu (Asturias)



Asador Etxebarri (Bizkaia)



Ca l’Arpa (Girona)



Alkimia (Barcelona)



Lluerna (Lluerna, Santa Coloma de Gramenet)



Caelis (Barcelona)



Cinc Sentits (Barcelona)



Comerç 24 (Barcelona)



Dos Cielos (Barcelona)



Dos Palillos (Barcelona)



Hisop (Barcelona)



Hofmann (Barcelona)



Koy Shunka (Barcelona)



Manairó (Barcelona)



Nectari (Barcelona)



Neichel (Barcelona)



Roca Moo (Barcelona)



Saüc (Barcelona)



Via Veneto (Barcelona)



Etxanobe (Bilbao)



Mina (Bilbao)



Nerua (Bilbao)



Zortziko (Bilbao)



Can Jubany (Calldetenes, Barcelona)



Yayo Daporta (Cambados)



A Estación (Cambre, A Coruña)



Can Bosch (Cambrils, Tarragona)



Rincón de Diego (Cambrils, Tarragona)



Estany Clar (Cercs)



L’Escaleta (Castelló d’Empúries)



Restaurante Es Molí d’en Bou (Sa Coma)



Restaurant Bo.TiC (Corçà)



Choco (Córdoba)



Restaurante Alborada (A Coruña)



Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja)



Casa Alfonso (Dehesa de Campoamor, Alicante)



Es Racó d’es Teix (Deià)



Restaurante Kokotxa (San Sebastián)



Mirador de Ulía (San Sebastián)



Miramón Arbelaitz (San Sebastián)

La Costa (El Ejido)



Marqués de Riscal (Álava)



La Finca (Elche, Alicante)



Andra Mari (Bizkaia)



Auga (Gijón)



Massana (Girona)



La Fonda Xesc (Gombrén, Girona)



Culler de Pau (Pontevedra)



Kabuki (Guía de Isora,Santa Cruz de Tenerife)



Alameda (Hondarribia, Guipúzcoa)



Lillas Pastia (Huesca)



Las Torres (Huesca)



Coque (Humanes de Madrid)



El Bohío (Toledo)



Europa (Pamplona)



Rodero (Pamplona)



Cocinandos (León)



Casamar (Llafranc, Girona)



Els Tinars (Llagostera, Girona)



Kabuki (Madrid)



Kabuki Wellington (Madrid)



José Carlos García (Málaga)



Restaurante As Garzas (Malpica de Bergantiños)



El Lago (Marbella)



Skina (Marbella)



La Cabaña de la Finca Buenavista (El Palmar, Murcia)



Zuberoa (Oiartzun)



Sala (Olst, Barcelona)



Casa Pepa (Ondara)



Es Fum (Palmanova)



Restaurante Las Rejas (Las Pedroñeras)



Casa Solla (Poio)



Restaurante Jardín (Alcúdia)



Casa Gerardo (Prendes)



El Nuevo Molino (Puente Arce)



Pepe Vieira (Raxo, Pontevedra)



Els Brancs (Roses, Girona)



Els Casals (Sagàs)



Restaurante Víctor Gutiérrez (Salamanca)



Real Balneario de Salinas (Salinas)



Annua (San Vicente de la Barquera)



Retiro da Costiña (Santa Comba)



El Serbal (Santander)



Abantal (Sevilla)



Fogony (Sort)



Restaurante Capritx (Terrassa)



La Cuina de Can Simon (Tossa del Mar)



Restaurante Silabario (Tui)



El Molino de Urdániz (Urdániz, Navarra)



Chirón (Valdemoro, Madrid)



Ricard Camarena (Valencia)



Riff (Valencia)



La Sucursal (Valencia)



Vertical (Valencia)



Ca l’Enric (Vall de Bianya, Girona)



Maruja Limón (Torres Vigo, Pontevedra)



Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria)



Zaldiarán (Vitoria-Gasteiz, Álava)



Torreo de l’India (Tarragona)



La Prensa (Zaragoza)