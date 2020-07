Autobús, tren, barco o avión son medios de transporte que habitualmente usamos. Y este atípico verano lo haremos también, pero con algunas precauciones para hacerlo de manera segura. Recuerda, estamos mejor de lo que estábamos en abril, pero el coronavirus aún no ha desaparecido de nuestras vidas, por desgracia.

¿Qué debes hacer para viajar segura con niños y no tener sustos innecesarios que fastidien vuestras vacaciones?

1. Recuerda, lleva siempre un pequeño botiquín. Nunca pasa nada, pero no está de más. No son raras las pequeñas heridas o problemas cuando uno sale de viaje con niños.

2. Ve preparada para los posibles mareos. Hay niños que llevan fatal el movimiento en cualquier transporte. Consulta este enlace en el que tratamos ya el tema sobre las distintas posibilidades para su prevención y qué hacer en caso de que lleguemos al punto del vómito.

3. Es bueno llevar también algo de chicle preparado si vais a montar en avión y tu hijo nota molestias o taponamiento en los oídos cuando cambia la presión en el despegue, sobre todo. Ojo con el chicle en los niños más pequeñitos. Siempre puedes comenzar a dárselo a partir de una determinada edad, en los niños más pequeños hay riesgo de ahogamiento, aunque lo veas que mastica bien. No asumas riesgos innecesarios.

4. Agua siempre es importante que os acompañe en verano con el calor. Recuerda la posibilidad de golpe de calor en los meses de julio y agosto. La hidratación con agua es vuestro mejor aliado.

Niño con mascarilla | iStock

5. Lleva en el bolso un bote de gel hidroalcohólico. Recuerda en esta época la importancia del lavado de manos que no siempre es posible en un transporte público con agua y jabón. Este tipo de geles son una muy buena alternativa si no tienes un cuarto de baño disponible. No puede faltar en tu bolso.

6. Recuerda que la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años en el caso de espacios cerrados. Para niños entre 3 y 5 años el uso de la mascarilla es opcional. Prueba previamente en casa, si la tolera bien y no la está toqueteando es muy recomendable. Piensa que vais a ir en un espacio cerrado en el que va a ser imposible mantener la distancia de seguridad recomendada de 1.5 metros.

7. Olvida los viajes en caso de que alguien en casa esté enfermo. Nada de salir a la calle con tos, mocos, fiebre o cualquier otro síntoma que pueda ser sugestivo de infección por coronavirus. Mejor que irse de viaje es contactar telefónicamente con tu centro de salud, para consultar telefónicamente con vuestro pediatra y os diga cómo actuar. El viaje debe ser, además de seguro para vosotros, también para el resto de pasajeros. Recuerda, es responsabilidad de todos que esto salga bien. El coronavirus aún no se ha ido.

8. No creemos, porque este año creo que todos practicaremos turismo nacional, pero si te fueses de vacaciones fuera de España, recuerda revisar el calendario vacunal de tu hijo. Mira que no le falte ninguna vacuna y que no necesite ninguna especial para el país donde vayáis a viajar.

Esperamos que con estos pequeños consejos disfrutéis de un verano feliz y sin ningún susto de salud.