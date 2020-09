¿Se pueden adelantar o retrasar las vacunas de los niños?

Podemos aceptarlo o negarlo, podemos colaborar usando mascarilla, lavándonos las manos y manteniendo la distancia, o ayudar a colapsar más aún la Sanidad.

Dentro del colapso de la Sanidad siempre pensamos en hospitales con pacientes en los pasillos o unidades de cuidados intensivos a tope. Pero antes de que todo esto llegue, la Atención Primaria ya se ha colapsado. Para evitar aglomeraciones, los pediatras intentan que, todas aquellas consultas que se pueden realizar de manera telefónica y telemática y que no necesiten valorar a los niños, se hagan de esta manera. No es seguro que haya decenas de niños con sus familiares en las salas de espera.

Ya sabes que la Sanidad está transferida a las Comunidades Autónomas, así que tenemos 19 modelos diferentes y es posible que las edades a las que se ponen las vacunas en tu comunidad puedan no ser exactamente las mismas que en la vecina.

En estos momentos, te puede pasar que cuando le toque a tu hijo su revisión y su vacuna tu centro tenga una alta incidencia de casos de COVID-19 y te lo retrasen. O igual a la inversa, que tu centro esté bien y pienses que es un buen momento para ir a vacunar aunque le falten unos días para cumplir la edad. ¿Cuáles son los intervalos mínimos y máximos entre vacunas?

¿Cuánto se puede adelantar una vacuna?

Por norma general, lo importante es respetar el calendario de vacunación de tu Comunidad Autónoma. Ten en cuenta que hay vacunas que no se debe adelantar mucho su administración, por el simple hecho que en la ficha técnica indica que no está autorizado su uso por debajo de una determinada edad.

Vacuna | iStock

¿Cuánto y cuándo se pueden acortar los intervalos mínimos consensuados entre las vacunas? Con respecto al cuándo, normalmente suele deberse a viajes internacionales, brotes epidémicos de determinadas enfermedades o cuando hay problema de incumplimiento de calendario. Con respecto al cuánto, se considera válida una vacuna puesta en período de gracia. ¿Qué es este período de gracia? Es aquel intervalo en el que, aunque se adelanta la vacuna, se considera que es una dosis válida. El período de gracia se fija en 4 días o menos. ¿Qué pasa si adelantamos una vacuna 5 días o más? Pues que esa dosis no es válida y que debe repetirse una vez transcurrido el intervalo mínimo recomendado tras esta dosis inválida. Estos intervalos son muy importantes cumplirlos en las vacunas de los meses.

¿Qué pasa en las vacunas de los años?

Pues que hay que intentar vacunar a los niños también a la edad que te conste en tu Comunidad Autónoma. Sin embargo, no se considera inválida que la dosis de recuerdo de la vacuna frente a sarampión, rubéola, paperas y varicela, que hay comunidades donde se pone a los 4 años, en algunas se ponga un poco antes. Lo mismo ocurre con la vacuna frente al papiloma o el recuerdo de meningitis, que en algunas comunidades se pone a los 12 años, mientras que en otras se administra a los 11 años y en otras, a los 10. El último recuerdo de tétanos y tosferina, hay comunidades que lo administran a los 13 años y otras a los 14.

En fin, un poco lío para que tengas que estar pendiente de cuáles sí y cuáles no. Como resumen, ten en cuenta que para las vacunas de meses el intervalo en el que podemos adelantarlo es muy, muy chiquitito. En las vacunas de los años, podríamos adelantarlas algo. Pero realmente no es necesario a no ser que hubiese un brote de esa enfermedad en concreto. La vacunación de los mayores se puede retrasar un poquito, como ya se hizo en la primera ola, cuando sólo se administraban las vacunas de los menores de 15 meses y se pospusieron las de los mayores.

En situaciones como la que estamos viviendo, recuerda, ante el más mínimo síntomas de tu hijo o alguno de vosotros, contacta con tu centro de salud antes de ir a vacunarlo. Y más importante aún, usa mascarilla, higiene de manos y mantén la distancia social. Así saldremos antes todos de esto.