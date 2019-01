Marta Busquets: "La violencia obstétrica empieza desde el día que nacemos, está en todas partes"

Cuando te quedas embarazada además de la felicidad te empiezan a invadir los miedos y la incertidumbre, es un estado nuevo de tu cuerpo y no sabes cómo va a evolucionar. Así que lo más probable es que busques información. Hoy en día gracias a Internet hay mucha información sobre el embarazo y el parto y en esta búsqueda puede que te encuentres con un curioso término ‘violencia obstétrica’. Se ha denominado así a las prácticas abusivas que sufren algunas mujeres en el parto.

Esto es lo que le ha pasado a la conductora del espacio ‘Las Uñas’ de Atresplayer Sindy Takanashi, quién ha anunciado que está embarazada y que sintió mucha curiosidad cuando se topó con el término ‘violencia obstétrica’. Para aclarar sus dudas ha invitado a hacerse las uñas a Paula Camarós, comadrona e influencer sobre temas de maternidad y a Marta Busquets, abogada y activista en derechos sexuales y reproductivos.

Juntas han profundizado en este tema, con muchos puntos en común y algunos en contra ambas han definido lo que significa para ellas la violencia obstétrica.

"Es el ver a una mujer embarazada como una mujer enferma. El no dejar que sea su cuerpo el que trabaje, las mujeres estamos diseñadas para parir, es no dejando que la mujer elija, no dejando que la mujer decida sobre su propio cuerpo y haciendo por ellas sin ni siquiera pedirles permiso" señalaba Camarós.

Para Marta Busquets es "Es no tratarnos como seres humanos y esto empieza el día que nacemos, de qué partos venimos, qué conciencia corporal tenemos, la violencia obstétrica está por todas partes".

Sin embargo, también han hablado de otros temas interesantes como el papel que tienen las doulas o en qué consiste tener un parto respetado.