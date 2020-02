Para los más peques de la casa, atarse los cordones puede resultar una tarea prácticamente imposible. Por ello, te recomendamos empezar a enseñarles a atarse los cordones paso a paso con el sencillo truco que te mostramos en el vídeo superior.

Aunque muchas veces nos empeñamos en enseñar a nuestros hijos e hijas las cosas bien desde un primer momento, para ellos puede resultar frustrante no conseguir hacer algo correctamente, motivo por el que muchas veces terminan por desistir en el intento. De esta forma, si les enseñamos truquitos y formas de hacer las cosas poco a poco, notarán como van mejorando progresivamente y no renunciarán a nada por no conseguirlo.

Esto mismo lo podemos aplicar a la forma de atarnos los cordones. Ya que, aunque para nosotros pueda resultar una tarea súper fácil, para un niño pequeño puede ser de lo más complicado. Por este motivo, te recomendamos ver el vídeo y conocer cuál es el mejor truco para enseñarle a tu pequeño a abrocharse las zapatillas de la forma más sencilla posible.

Además, una vez tus hijos conozcan el truco, te quedarás más tranquilo al saber que, si tú no estás, van a ser capaces de atarse los cordones sin problemas. De forma que si se caen, ya sea porque están corriendo o no coordinan bien sus movimientos, no se tropiecen con los cordones y se hagan un daño mayor que se podría haber evitado.

Por otro lado, si tienes miedo de que tu hijo o hija se pise los cordones y se caiga al suelo, siempre puedes comprarle unas zapatillas con velcro, bastante eficaces para los más pequeños del hogar.

