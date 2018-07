¿Seguro que los protectores solares del año pasado ya no valen?

La teoría te la sabes, es fundamental echarse crema protectora, cada dos horas (da igual que estés en la ciudad, en el mar, o en la montaña), y mucho mejor para la piel una protección alta (menos del 30 debería estar prohibido). Pero tú siempre te quemas, no sabes por qué tienes mil marcas, y encima, la crema no te gusta, huele rara, deja restos, sales del agua y se va, hay corros… ¿Tienes que cambiar la crema cada año si nunca se acaba? ¿En serio, para tres días que vas a la playa?

Pues sí, porque lo estás haciendo mal. Y para que veas que no mentimos hemos preguntado a los profesionales de Delial de Garnier, ¿por qué hay que cambiar los productos de un año a otro?

“Después de que un producto cosmético ha sido abierto por primera vez va perdiendo propiedades debido al contacto con el aire, los microorganismos del ambiente, del agua… por ello en los envases de cosméticos aparece el símbolo PAO (periodo después de apertura) que consiste en un símbolo de tarro abierto en el que se incluye un nº y la letra M. Este símbolo indica los meses en los que se puede garantizar que el producto conserva sus propiedades después de haber sido abierto”, cuentan.

“En el caso de productos solares, el PAO suele ser de 12M (12 meses) pero además, hay que tener en cuenta que son productos que están sometidos en playas y piscinas a altas temperaturas, humedad… durante periodos prolongados de tiempo. Por ello, para estar seguros de que al utilizarlos estaremos adecuadamente protegidos, es conveniente descartar los protectores solares que se hayan abierto el año anterior”, explican.

Pies de mujer | iStock

Te lo vamos a poner más fácil: ¿cómo se saber si está caducado el bronceador? Es la pregunta del millón. Y tenemos la respuesta.

“Todo cosmético que pueda garantizar una duración superior a 30 meses no requiere llevar una fecha de caducidad impresa en sus envases. Un bronceador puede conservarse en buenas condiciones más allá de 36 meses, por tanto no caduca si su envase no ha sido abierto”. Pero es fundamental que te fijes en:

1. si detectas un olor desagradable, o diferente al clásico olor a playa característico.

2. hay cambios en la textura

3. al abrirlo sale mucho suero

4. la crema tenga una consistencia más líquida de lo normal

Piensa que es un producto que si lo dejas en la toalla, al sol, a más de 40 grados… la textura ya varía, caliente está raro, cómo más líquido. No vale que lo metas en la nevera y lo saques del frigorífico de tu apartamento de la playa según llegues. Un protector solar cada año no es un gasto desmesurado, y estarás invirtiendo en tu piel. Compra el bote más pequeño, así no pensarás que desperdicias, y uno que sirva para rostro y cuerpo. Todo son ventajas.