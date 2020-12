Esta Navidad regala sensaciones, regala Mercadona

En una sociedad donde reinan las redes sociales, el mostrar a través de una 'ventana digital' todo lo que ocurre a tu alrededor, donde lo que prima más es la imagen, lo visual, parece que se nos está olvidando que lo más importante es lo que precisamente no podemos ver: la sensación de un abrazo, el sentimiento de un beso, la emoción de una caricia. Al igual que los perfumes, cuya parte esencial, el aroma, solo lo podemos sentir, pero no ver. Bajo esta premisa 'La Perfumería' de Mercadona ha lanzado su nueva línea.

La compañía ha invertido más de 1 millón de euros en su línea de perfumería con nuevas fragancias y productos cosméticos. Con su lema 'Lo que importa no se ve' también quiere poner en valor el minucioso trabajo que hay detrás de los procesos de elaboración de estos productos que generalmente pasan desapercibidos. Tras el resultado final de un perfume, un producto de maquillaje o una determinada crema hay un gran proceso de trabajo detrás que comienza con la recogida de información de lo que quiere el cliente, que al fin y al cabo es el ‘Jefe’.

Creación de labiales | Mercadona

Para su creación se utilizan los mejores recursos y materias primas con el objetivo de tener la mejor calidad. Proveedores como RNB, Flor de mayo, Premi, Firmenich, Global Fragance, Symrise, Wecolors, Givaudan y You Cosmetics ponen todo su esfuerzo y talento en hacer únicos los productos de Mercadona.

Acierta con el regalo en Navidad

Para esta Navidad 'La Perfumería' de Mercadona lanza interesantes productos que se convertirán en el mejor regalo para provocar sensaciones.

Paleta de sombras 'Supreme' | Mercadona

Con un diseño inspirado en las constelaciones podrás regalar sensualidad y belleza con la paleta para rostro y ojos Supreme. Cuida tu piel y cuida la de los demás regalando las ampollas Reactiva tu piel, olvídate de las manchas, impurezas y arrugas. La mejor forma de empezar el año es cuidando la piel con los mejores tratamientos.

Un acierto seguro si no sabes que regalar son los lotes de fragancias para él y para ella. Los de Mercadona son de lo más completos. Para hombre podemos encontrar: 'Él'(Contiene: Eau de parfum,recargable y gel-champú), 'Borealia Shine for him' (Contiene Eau de parfum, gel y body milk), , 'Golden Boy' (Contiene: Mascarilla facial detox de tela; Bálsamo after shave; Desodorante body spray; Gel; y Fijador) 'My Soul Supreme' (diferentes fragancias para él y para ella) y para mujer: 'Borealia Shine for her' (Contiene Eau de parfum, gel y body milk)

Soplo Intense | Mercadona

'Soplo Intense' (Contiene Eau de toilette, body milk y neceser maletín) o 'Ella'(Perfume que viene con body milk y perfumador recargable).

Aunque esta sea una Navidad atípica en la que no podamos tocarnos y abrazarnos como siempre. Esta Navidad regala las sensaciones que puede transmitir el olor de un perfume, la belleza de los diferentes colores de un set de maquillaje o el tacto suave de una piel bien cuidada gracias a la línea de ‘La Perfumería’ de Mercadona, porque ‘Lo que importa no se ve’.