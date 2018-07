El sencillo truco casero para pintarse las pestañas sin que queden pegotes

Tienes el maquillaje perfecto para un día perfecto. Lo tienes todo preparado: la base, el colorete, la sombra de ojos acorde con la ropa que vas a llevar y, por supuesto, la máscara de pestañas que no puede faltar para resaltar mejor los ojos. Pero ¿y lo mal que sienta que se queden grumitos negros en las pestañas tras echarse la máscara? No os preocupéis si os pasa porque en este vídeo os traemos la solución.

Muchas veces los consejos de belleza de las gurús de moda implican gastarse dinero en productos de maquillaje. Algunos de ellos suponen un gran coste, por lo que no están al alcance de todos, pero aún así seguro que en alguna ocasión has comprado máscaras que prometen que te alargarán las pestañas, que evitarán los grumos y que aumentarán tu volumen. ¿Verdad? El resultado quizás no es el esperado así que sigues probando con otros productos... Al final todo es más sencillo que eso. Con esta ayuda que os mostramos ahorrarás tiempo y, sobre todo, dinero.

En el vídeo os mostramos un truco muy sencillo con el que acabarás con los pegotes negros. El producto que te presentamos es muy común. No tendrás que buscarlo en Internet o recorrerte todas las tiendas de maquillaje para encontrarlo, ya que es algo que todos tenemos en casa o, si no lo tienes, es muy fácil de encontrar. Si te aplicas este producto justo antes de echarte la máscara, conseguirás dejarte las pestañas perfectas y obtendrás la longitud y el volumen deseado. ¡Esto sí que sí! No os perdáis el vídeo donde lo explicamos paso a paso.