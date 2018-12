El truco para quitarte las uñas postizas en casa fácilmente

Somos muchas las que casi siempre tenemos hueco en nuestra agenda para acudir a nuestra cita con la peluquería, hacernos la manicura y otras actividades. No nos importa dedicarnos tiempo, cuando lo tenemos. Lo malo es cuando tenemos otras obligaciones que atender y no tenemos ni un segundo para acontecimientos inesperados.

Es habitual que acudamos a ponernos las uñas postizas, sobre todo aquellas que tenemos las uñas cortas. Esto nos lleva mucho tiempo, al menos una hora y media de nuestro tiempo. Pero como decíamos antes, no hay sufrimiento cuando se trata de nuestra imagen personal.

Después de ponértelas te tirarás toda la semana escribiendo en el móvil “como un pato”, por eso de que la puntería y la coordinación no están acostumbradas a escribir con uñas de gel.

Sólo tendrás que acudir a rellenar tus uñas cada 15 días, ¿parece fácil, eh? Las que las hemos llevado puestas sabemos que no. Pocas veces llegamos a terminar el mes con las uñas de gel o porcelana, ya que se rompen, llegando a hacer daño... ¡Qué faena! ¿Ahora qué?

En ese caso, si disponemos de tiempo libre optamos por ir a que nos cambien esa uña que se ha roto. Sin embargo, hay gente que no tiene tiempo y no le queda otra que arrancarla, algo que, a veces, produce bastante dolor. Por no mencionar que el estado natural de la uña habrá desaparecido, ya que estará llena de pegamento que parecerá imposible quitar.

No sufras más: en Nova Life estamos a tu disposición, y como hay gente que no tiene demasiado tiempo para acudir a cambiar esa uña perjudicada hemos preparado un tutorial en vídeo con el truco definitivo para quitarse las uñas postizas sin necesidad de sufrir arrancándolas y que te queden lo más natural posible.

