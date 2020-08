Cómo maquillarte según tu signo del Zodiaco

Lo sabemos, hay gente que es un hacha con los pinceles y las sombras de ojo. No es tu caso, y no pasa nada, que es algo muy generalizado. Porque a ver, tampoco se te tiene que dar todo bien, ¿verdad? Es por eso que hemos consultado con la experta Victoria Braojos para que nos haga unas paletas según tu signo del Zodiaco. Si sigues estas instrucciones, verás que te resulta más fácil y además, el resultado será óptimo. Vamos con ello:

Aries: “Le encantan los riesgos, aventurarse e iniciar nuevos proyectos, siempre y cuando lleven consigo la adquisición de nuevos conocimientos. Como contigo nunca se sabe lo que puede ocurrir, un maquillaje de ojos en tonos pastel, un delineado fino que llegue hasta el párpado, una base discreta acorde con tu piel sin demasiado colorete, labios bien hidratados pintados en un color nude, será un maquillaje ideal para estar siempre lista pero no excesiva”.

Tauro: “Tozuda, constante y perfeccionista, no se conforma con cualquier cosa, sino aquello que realmente les llene el alma y los haga sentirse con poder. Tus tendencias son hacia lo sofisticado y elegante. Lo primero será corregir aquellas imperfecciones que te hagan sentir incómoda, usa un corrector iluminador y un maquillaje de base duradero y uniforme. Para las sombras, usa tonos color verde y tierra. Un delineado griego hará que tu mirada sea elegante a la par de impactante. En el párpado inferior marca la raya, pero únicamente en los dos tercios exteriores. Unos labios color coral serán el remate perfecto”.

Géminis: “La estructura y el orden son tu fuerte. Sabes comunicar muy bien lo que quieres y como lo quieres, sintiéndote como pez en el agua en cualquier grupo que te agrade. Si no te agrada, no tendrás problemas para darle la vuelta a la situación. Para ser el alma de la fiesta usa un tono de sombras brillante y un poco de purpurina, ¿qué te parecen en dorado y marrón? Un delineado galáctico, línea gruesa que terminará en el extremo exterior en forma de ala y un rimmel denso, pero bien distribuido serán tus mejores armas. No olvides usar un labial granate mate”, aconseja Braojos.

Cáncer: “Tanto revivir el pasado hace que te sientas cansada y sin demasiadas metas futuras, elimina estos signos de cansancio y las bolsas de tus ojos aligerando tu contorno de ojos con un anti-bolas. Unas sombras líquidas en tonos azules -que te encantan- levantarán tu ánimo. Tus labios deben recordar que eres tierna y sensible, usa para ellos un tono rosa-claro y brillante-húmedo, serán tu sello”.

Leo: “Eres la reina y por eso debes cubrirte de oro. Todas las miradas siempre van hacia ti, tu liderazgo es innato. Dejarás huella con un delineado de gato y sombras en tonos dorados, si estás dispuesta, añade una joyita a tu maquillaje. Labios color chocolate y pómulos marcados, aumentarán tu belleza y te harán sentir muy atractiva”.

Virgo: “Te gusta seguir demasiado la rutina y no necesitas demasiado para ser feliz. Un amor práctico, un trabajo que te dé el suficiente dinero para vivir etc… Pero sí, por discreto que sea, un buen maquillaje no te hará perder sencillez y ganarás ese puntito necesario para que no pases desapercibida totalmente. Sombras de color marrón combinadas con un color crudo, suavizarán tu mirada. Usa eye liner negro para todo el borde del párpado superior con una línea del mismo grosor, terminando el extremo de forma fina y en punta. Un simple brillo labial, un poco de colorete y lista”.

Libra: “Frente al maquillaje, como ante todo, te cuesta tomar decisiones. No te preocupes, te ayudamos. Para empezar, usa todo lo necesario para cubrir imperfecciones -corrector, iluminador, anti ojeras- y así no te sentirás insegura. Ojos ahumados en tonos rosados, no olvides aplicar una sombra nacarada en el lagrimal y centro del parpado, aportará luz a tu mirada. Usa un rímel tipo “escobilla” para dar volumen a tus pestañas e intensidad a tu mirada. Un color neutro será la base de tu maquillaje, finalizando con un labial “desnudo” con sutiles tonos rosas”.

Escorpio: “Tu intensidad, creatividad e imaginación también debe destacar en tu maquillaje. No se nos debe olvidar un rojo intenso en tus labios. Con las sombras de tus ojos puedes jugar y crear miles de combinaciones, pero te proponemos una fina línea de gliter por encima de un delineado egipcio y un tono más intenso que tu color natural para el colorete, los tonos rosas nunca fallan”.

Sagitario: “Tú tienes confianza en ti misma, cargada de energía positiva, siempre contagias tu buen rollo. Así que busquemos un maquillaje que no deje indiferente a nadie. Tu mirada será tu fuerte, sombras en tonos violetas, un delineado doble y rímel tipo peine, que alargue y defina tus pestañas. Perfila tus labios con un lápiz rosa y rellénalos con un labial caramelo y un poco de brillo”.

Capricornio: “El negro suele ser tu color favorito, te da seguridad y elegancia. Aunque todos sabemos que ya lo eres de nacimiento, además de estable y honesta. Todo esto se acentuará con un maquillaje de ojos ahumado negro, sin olvidar que el eye liner debe marcar la forma “v” inclinada y la raya del ojo debe ser muy fina. ¿El tono de labios? Granate mate”.

Acuario: “Te gusta más recibir más que dar, y no soportas que no reconozcan tus esfuerzos. Aunque sabes darle a cada uno lo que quiere y eres un buen conversador. ¿Tu maquillaje? El color turquesa te vuelve loca, en ojos, labios o incluso uñas, aunque resulte un poco atrevido, es para ti un aliado. Puedes probar con un tono de sombras turquesas y unos labios color coral intenso. Tonos que te recuerdan al mar y eso evoca una armonía que te encanta”.

Piscis: “Soñadora e idealista, disfrutona de la vida y una gran pensadora. Con el maquillaje no siempre se acierta, pero puestos a soñar… Una combinación perfecta para ti y que además es tendencia sería; para tus ojos, las buenas vibraciones del violeta, el azul con la profundidad que te identifica, y el color verde esperanza y alegre, con un eye liner suave. Para tus labios, un tono rosado con brillo, y un delineado suave pero que aumente grosor”.