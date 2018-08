Cinco elixires de belleza para aplicarse por la noche

Ya sabes: algo de deporte, mucha agua y una dieta saludable. Con eso y estos pequeños elixires de belleza, ya verás que tu piel lo nota (y los demás, también).

- Silvia, 29 años: “Aceite de argán puro, pero del bueno. Unas gotitas bastan, aplicadas en mejillas, frente y mentón. Lo distribuyes con un suave masaje y lista. Evidentemente, con la cara limpia”. Muy recomendable de cara a evitar arrugas y para hidratar la piel. Mejor en invierno que en verano, sobre todo si hace mucho calor. Y si tienes la piel muy grasa, te recomendamos evitarlo. Apto para pieles secas y mixtas.

- María, 35 años: “Me gustan mucho los aceites pero el que mejor me viene es el aceite de rosa mosqueta, me lo suelo aplicar por la noche, antes de irme a la cama. Unas gotas en la cara y otras en el escote y pechos. Me deja la piel aterciopelada”. Ojo, al igual que el anterior, con 2-3 gotitas, basta. Son bien conocidas las propiedades de la rosa mosqueta: le viene bien a la piel deshidratada, con arrugas, mejora el aspecto de las cicatrices y las estrías… También le viene estupendamente al cuero cabelludo seco y escamoso.

- Eva, 42 años: “Una cosa que usaba mi madre y que me da que lo usaban hasta las abuelas, abéñula para las pestañas. Es un tubo pequeño que se compra en farmacias, no solo desmaquilla, yo lo uso sobre todo cuando ya tengo la cara limpia. Fortalece las pestañas un montón y les da más volumen. Uso la blanca, me pongo un poco en las pestañas antes de dormir”. También existe en negro, que da más intensidad a tu mirada, el único problema es que como se aplica antes de ir a la cama, acabarás dejando negras las susodichas. Esta crema fue creada por un oftalmólogo en 1934. Las hay de muchos colores.

Cuidados del cutis | iStock

- Laura, 30 años: “Me gusta mucho desmaquillarme con agua de rosas, me deja la piel muy limpia, hidratada, no necesito ponerme nada más y además, huele de maravilla”. Sí, también son conocidas sus virtudes que van más allá del baño porque el agua de rosas también se utiliza en repostería.

- Jimena, 28 años: “En casa siempre había utilizado tónicos para desmaquillarme o últimamente, el agua micelar. Hasta que una amiga me habló de esto: el agua de cocer el arroz. Me viene genial, limpia los restos fácilmente y además, me quita brillos, porque tengo la piel mixta”. Sí, esta agua es un tónico hipoalergénico excelente. Además, ayuda a calmar irritaciones, combate el acné y quita el exceso de grasa. Todo en uno y que además, sale bien económico. Puedes prepararlo en frío: dejando el arroz en agua toda la noche en un recipiente tapado, bastará colarlo al día siguiente. O simplemente, utilizando la que resulte de cocer el cereal. Bien conservado, puede durarte 1 o 2 semanas.