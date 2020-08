Así es como debes lavarte el pelo en verano

No sólo la contaminación daña el cabello. A las agresiones externas del día a día se suman el sol y el calor en verano. En esta época del año es más importante que nunca seguir una rutina de cuidado correcta para proteger y reparar nuestro pelo. Empezando por el lavado. Aquí tienes las claves para que sea lo más eficaz posible:

1. Usa el champú indicado para tu tipo de cabello. Es importante saber cuáles son las necesidades de tu cabello y adecuar el tratamiento a las mismas. “No es lo mismo usar un champú de uso regular que uno de tratamiento de alguna sintomatología como caspa, grasa, irritación o caída”, asegura Javier Pedraz, director médico de la clínica Insparya.

2. Huye de la química. Trata de evitar los componentes químicos y sulfatos de los champús, especialmente si tienes el cabello castigado y débil. “Es conveniente utilizar champús con ingredientes naturales, que dañan menos el cabello y cuidar y mejoran la salud del cuero cabelludo”.

3. Elimina bien el cloro y la sal. El agua de la piscina y del mar pueden dejar residuos que es necesario retirar del pelo. Aunque te dé pereza, es necesario que el cabello quede bien limpio de cloro o de sal después de un chapuzón.

4. No te acuestes con el pelo húmedo. Sabemos que el verano es ideal para dejar secar el pelo al aire sin necesidad de secador, pero irse a la cama con el cabello seco es más importante de lo que crees. “La humedad puede favorecer la aparición de hongos que acaben derivando en caspa”, advierte Pedraz.

5. Aclara bien el pelo. Elimina cualquier resto de champú del cabello. Para un cabello sano es fundamental aclarar con insistencia.

Lavarse el pelo | iStock

6. Lávalo a diario. Al igual que la piel, el cuero cabelludo y el pelo en verano están más expuestos a la suciedad, sudor y contaminación, por lo que puede ser necesario lavarlo a diario. Elige productos con ingredientes nutritivos que además de lavar en profundidad te ayuden a suavizar, refrescar y proteger la piel del cuero cabelludo de los agentes externos aportando un plus de hidratación: aloe vera (que equilibra el sebo manteniendo la hidratación) o extracto de algas marinas (que aporta vitaminas y oligoelementos como el yodo o el magnesio).

7. Durante el lavado, realiza movimientos circulares durante un par de minutos. “No es necesario frotar en exceso. Con un suave masaje con las yemas de los dedos es suficiente. Es importante no usar las uñas, ya que nos podemos arañar el cuero cabelludo e incluso arrancar cabellos”, recomienda el experto.

Deja el champú actuar durante varios minutos antes de retirarlo para que los ingredientes y sus propiedades sean absorbidas por el cabello y el cuero cabelludo, y evita usar agua caliente durante el aclarado. Según el director médico de Insparya, este consejo sirve durante todo el año. “El agua caliente abre los poros y puede dañar al cabello. Es conveniente lavar el pelo con agua tibia. De esta forma, los poros permanecerán cerrados y, además, el cabello tendrá más brillo”.

8. Si tienes el cabello teñido, tendrás que recurrir a unos cuidados especiales en verano. Además de un mantenimiento rutinario para no perder el brillo e hidratación y mantener y prologar el color, te vendrá bien tener a mano protectores, champús especiales, mascarillas de medios a puntas, aceites o cremas sin aclarado antes de secar. “Ponte una cataplasma mezclando aceite y mascarilla sobre el cabello sin lavar, y déjala actuar toda la noche mientras duermes con todo ello envuelto en un film plástico, que aunque no es lo más sexy ni lo más confortable, sí que ayuda para un resultado óptimo”, propone David Lesur, desde el salón David Künzle. “Evita usar productos que lleven silicona o alcohol. Y después de la playa o la piscina, no olvides lavar y tratar el cabello a conciencia”.