7 trucos de belleza caseros (que funcionan) para empezar el año con buena cara

Con los tiempos que nos están tocando vivir, se hace incluso más necesario verse bien frente al espejo. Para tener una piel radiante, luminosa y joven no hace falta gastarse dinero en tratamientos exclusivos. Ahora que pasamos más tiempo en casa, te enseñamos a aprovechar el tiempo y los recursos para tener siempre buen aspecto, a partir de estos trucos caseros de acción inmediata que nos proponen dos expertas en belleza.

Para una mirada descansada

Si quieres rejuvenecer la mirada en poco tiempo, coloca dos bolsitas de manzanilla sobre los ojos durante 15 minutos. “La manzanilla es antiinflamatoria, por lo que minimizará las bolsas e hidratará las pestañas. Además, es un truco perfecto para un pre-maquillaje”, explican desde Germaine de Capuccini Goya. “Si te maquillas sin haber calmado esa zona podrías acentuar las arrugas y darle a tu mirada un aspecto cansado”.

Para descongestionar el contorno de ojos también viene muy bien darse un automasaje. Nathalia Arango, co-fundadora Opuntia Organic, nos enseña cómo hacerlo: “Con los pulgares, aprieta con delicadeza el punto de inicio de tus cejas. A continuación, pellízcalas con intensidad mientras las recorres hasta el final para relajar los músculos, reducir la tensión y abrir el párpado”. Repite este ritual un par de veces.

“Forma una C con los dedos pulgar e índice. Apoya tu C sobre el hueso ocular tirando un pelín hacia arriba el párpado y, con el índice de la mano contraria y debajo del ojo, genera movimientos de dentro afuera para drenar la zona y descongestionar. Aplícate así tu crema de contorno para potenciar los principios activos”, recomienda Nathalia.

Para una piel limpia

Realizarse de vez en cuando una limpieza de cara profunda para eliminar las células muertas previene el envejecimiento cutáneo, activa la circulación y favorece la oxigenación de la dermis. “La exfoliación prepara la piel para el maquillaje, cualquier producto de belleza actúa mejor sobre la piel limpia”. Las expertas recomiendan aplicar en el rostro una mascarilla con arcilla verde mezclada con pepino que exfolia, desinfecta y limpia en profundidad el cutis.

Efecto lifting casero

Mezcla una cucharada de miel, dos claras de huevo y unas gotas de aceite de almendras, aplícalo sobre el rostro y déjalo actuar durante 20 minutos. “Es un remedio muy hidratante gracias a las enzimas naturales que contiene la miel, antioxidante, ayuda a regenerar la piel y mejora el acné”, dicen las profesionales de Germaine de Capuccini.

Desde Opuntia Organic nos invitan a poner más vitamina C en la dieta. “La vitamina C es precursora de colágeno, aumenta las defensas y es un poderoso antioxidante. Es interesante asegurarnos de que estamos consumiendo alimentos que contengan vitamina C para que, a partir de ésta, la piel genere suficiente colágeno y esté más firme, gruesa y elástica. Encontrarás vitamina C en las frutas cítricas, las fresas, el melón o el kiwi, y en verduras como el brócoli y los pimientos rojos y verdes”.

Manos hidratadas | iStock

Para un maquillaje con efecto óptico

Seguro que has oído hablar del contouring pero, ¿sabes qué es el strobing? La primera es una técnica de maquillaje que combina tonos oscuros y claros para conseguir moldear y estilizar las facciones del rostro. La segunda, un recurso más natural que consigue que el rostro se vea más jugoso, con luz y un aspecto más joven, mediante la aplicación de brillos en zonas estratégicas. Echa un ojo a los tutoriales que encontrarás en internet.

Para un cabello sedoso y brillante

Para revitalizar el pelo, mezcla una cucharada de jengibre en polvo y tres cucharadas de aceite de sésamo para crear una mascarilla nutritiva inmediata y déjalo actuar 20 minutos. “Los ácidos grasos del jengibre en la raíz son excelentes para el pelo fino, favoreciendo su restauración y cuidado e hidratándolo; el sésamo ayuda a que el color del pelo sea más intenso y brillante”, aseguran las profesionales.

Para tener siempre las manos suaves

En invierno, la piel de las manos se escama y puede causar un picor incómodo. Desde Germain de Capuccini Goya nos proponen un ritual casero muy sencillo y efectivo: “Mezcla limón, aceite de oliva y azúcar y masajea la zona durante 10 o 15 minutos y después, aclara con agua tibia”. El azúcar consigue quitar las células muertas, el aceite hidrata, mientras que el limón cura y desinfecta.

Para presumir de labios carnosos

El frío, la sequedad propia de la piel o morderse los pellejitos, hace que los labios se sequen y se agrieten. Si quieres tenerlos siempre hidratados y con aspecto carnoso, combina una cucharada de azúcar con una de aceite de oliva o de coco y otra de miel, mézclalo para formar una pasta homogénea y aplícalo masajeando los labios varias veces. Después, retira con agua tibia y disfruta de tu glossy natural.