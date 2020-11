El vídeo de una mujer se ha convertido en viral en redes sociales donde contaba sus propósitos de 2020, que tenía escritos en una libreta. Robyn Schall es una cómica estadounidense, que mientras toma una copa de vino lee lo que iban a ser sus propósitos para este año, algo muy diferente a como está siendo en realidad.

La publicación que compartió primero en Tik Tok, ya ha obtenido más de 4 millones de visitas, en Instagram ya supera los 700.000 likes.

En el vídeo comienza disculpándose por su look, peinado de 'estar por casa' y en chándal, como gran parte de las personas este año, mientras se pone una copa de un vino blanco espumoso. Comienza a contar que ha encontrado su lista de objetivos de 2020 que hizo en diciembre de 2019.

"Díganme que no es divertidísimo", dice la humorista mientas se ríe, y comienza a leer sus objetivos. Primero, ganar más dinero, a lo que señala que "estoy en paro desde marzo". "Viajar más", dice mientras se ríe irónicamente. "Perder peso" a la vez que enseña su rostro entre risas. También pedía “ser más social”, complicado en plena pandemia del coronavirus y donde parte del mundo ha vivido un confinamiento domiciliario.

Schall señala que escribió "llorar menos" y a lo que responde que "lloré todos los días en esta pandemia". "Pasar más tiempo con la abuela”, a lo que añade que "murió" y pese a que lo dice entre risas reconoce "que no es nada gracioso", es la típico me río por no llorar.

Puede que sea el mejor y triste resumen del año. Todo el mundo tenía propósitos para este año y ha quedado en un año que muchos querrán olvidar, y esta cómica lo ha resumido de la mejor forma, riéndose de una misma o de las desgracias propias.