La respuesta viral de un niño que podría servir contra las 'fake news'

Los bulos están a la orden del día. Cada día recibimos decenas de noticias falsas a través de nuestro dispositivo móvil, nos las pasa un compañero por WhatsApp o nos la encontramos en Twitter.

Con la pandemia del coronavirus este tipo de noticias han aflorado más que nunca, y algunos son muy peligrosos. Los poderes curativos de beber metanol, por ejemplo, se han relacionado con al menos 800 muertes y 60 casos de ceguera y casi 6.000 hospitalizaciones.

Las informaciones falsas se han convertido en una pandemia paralela a la de la Covid-19. Ya hay más de miles de noticias falsas circulando por las redes.

El profesor Borja Adsuara Varela, docente en la Universidad de Villanueva, Madrid, ha compartido un claro ejemplo en redes sociales del impacto de las 'fake news' que ha resultado convertirse en viral.

Se trata nada más y nada menos que de la respuesta de un niño ante un simple ejercicio del colegio. En el ejercicio se preguntaba "¿Cuántos perros salen de la caja?". El alumno respondió: "No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no".

El profesor compartió la imagen: "Esta es la actitud ante las fake news". El mensaje ya ha sido compartido 3.000 veces.