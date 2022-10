La respuesta a un vecino por su queja ante la presencia de gatos callejeros en el edificio: "Lo he llamado Michi"

Las comunidades de vecinos están llenas de historias. Vivir junto a otras personas puede ser complicado a veces, pero otras suelen dejar anécdotas curiosas que recopila la cuenta de Twitter Líos de Vecinos.

La presencia de animales en los edificios suelen ser objeto de controversia. En este caso, han sido los gatos callejeros los que protagonizan la historia, que se ha vuelto viral por la respuesta de un vecino.

"Se ruega a todos los vecinos que, por salud de todos, no alimenten a los gatos callejeros que entran en el recinto de la comunidad. En espera de la colaboración de todos los vecinos", dice el comunicado. El aviso fue puesto por el administrador de la finca en la comunidad de los vecinos.

Uno de los vecinos decidió responder el mensaje publicado en un hueco que quedaba disponible. "No puedo, lo he llamado Michi", se excusa junto al dibujo de un gato y una cara sonriente.

La respuesta al comunicado

"¡Cuidemos de Michi!", ha reaccionado la cuenta de Twitter Líos de Vecinos, que ha compartido la fotografía en su perfil.

La publicación ha tenido numerosas respuestas y cientos de me gusta. "Cada persona es diferente, yo no sería capaz de no alimentar y cuidar a un animal", escribe un usuario.

"Si se llama Michi, ya no hay vuelta atrás", escribía otro usuario en respuesta a la publicación. "Yo lo alimentaria y le daría agua fresca pero fuera del edificio", dice otro.