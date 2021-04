Un perro salva la vida de su dueña al cortar el tráfico de una carretera

Los perros son los grandes amigos de los hombre y en muchas ocasiones demuestran una fuerte lealtad con sus dueños. Esto es lo que ha vivido Haley Moore, una joven canadiense que fue salvada por su perro Clover.

Ella y su perro estaban dando un paseo cuando ella comenzó a encontrarse mal. Minutos más tarde se desmayó en mitad de la calle. Según publica 'CTV News', el animal se soltó de la correa y logró bloquear el tráfico haciendo que un camión que se aproximaba frenase en seco.

"Todo lo que recuerdo es levantarme en la ambulancia y estar extremadamente confusa con lo que estaba pasando. Me dijeron que cuando paseábamos me desmayé y me dio un colapso, por lo que Clover saltó a la carretera para ayudarme. Me ha salvado la vida, y estoy muy agradecida por ello", explicó la joven.

El propio conductor del camión ha alabado la gran hazaña del perro: "Vi a Clover en mitad de la calle, y obviamente no pasaba desapercibida, dado que es una perra grande y de un precioso color blanco. Fue entonces cuando me di cuenta de que Haley estaba en el suelo. Fue impresionante, la perra retrocedió hacia la carretera para bloquear mi camión, siempre con los ojos puestos en Haley, sin apartar la mirada de ella".

La heróica acción de Clover fue grabada por una de las cámaras de seguridad instaladas en el vecindario y se ha convertido en toda una estrella en las redes sociales al hacerse viral.