Una nutria se vuelve viral al ser pillada mientras ayuda a sus cuidadores a ordenar y recoger su acuario

La convivencia de animales en lugares alejados de sus habitas siempre ha sido un tema polémico en su debate. Ya que hay quienes opinan que mantenerlos encerrados limita su libertad, mientras que otros afirman que de este modo se protege y conserva a las especies. Sin embargo, aquellos que conviven junto a sus cuidadores son 'sometidos' a un entretenimiento para el público que va a verles y hay quienes lo tachan de maltrato animal.

Por todo ello, la aparición de un vídeo de cualquier animal que se publica en las redes sociales se vuelve viral casi al instante. Es entonces cuando estos debates se ponen de nuevo en la palestra. Como es el caso de la protagonista de esta historia. Se trata de una nutria ayudante que echa una mano a su cuidadora, quien se encuentra ordenando el acuario en el que el animal vive.

En el vídeo se puede ver cómo la nutria lleva los conos, que están en la piscina, a su cuidadora, para así terminar antes el trabajo. Mientras tanto, ella está barriendo la superficie que se encuentra al rededor de la piscina. Un trabajo en equipo.

El vídeo, que ha sido compartido por el usuario de Twitter @buitengebieden, acumula más de cinco millones de reproducciones y tiene cerca de 3.000 'me gusta'. La imagen, como las cifras lo indican, no ha tardado en hacerse viral y los comentarios al respecto están llenos de ternura: "Esta es la cosa más tierna que he visto nunca", "Me encantaría tener el trabajo de la empleada para poder jugar con la nutria todo el día" o "Me encanta esto".

Sin embargo, como el debate establece en las polémicas, hay quienes no ven con buenos ojos la acción del animal. "Si este lugar no es un Centro de Varamiento de Mamíferos Marinos, está en prisión", comenta un usuario de la red social. Mientras que otros afirman que la nutria no debería estar en esa piscina.