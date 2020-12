La imagen de un hombre desnudo en la catedral de Granada revoluciona Twitter

Un hombre desnudo sentado en la fachada de la Catedral de Granada. Es la imagen que dejó atónitos a decenas de granadinos el pasado miércoles. Y como todas las noticias vuelan, no iba a ser menos para Twitter, que ha sido testigo de cientos de comentarios en las redes.

Todo aquel que paseara por el centro de Granada durante la mañana del miércoles se topó con un escenario inesperado. La catedral de la localidad andaluza aguantaba en uno de sus salientes a un hombre desnudo mientras los usuarios de Twitter se encargaban de capturar el momento.

No es la primera vez que este hombre desfila por las calles de Granada en paños menores. Su nombre es Olmo García, aunque los usuarios le han bautizado como 'el loco de Granada', ya que ha sido visto en repetidas ocasiones paseando desnudo por el centro de la ciudad andaluza.

Estuvo varias horas sentado en la fachada, y como no se podía bajar de ahí por sí solo, los bomberos acudieron a su rescate. Ahora la incógnita está en saber cómo llegó hasta el saliente. La Policía dejó en libertad al nudista al no haberse exhibido delante de menores y, por ende, no incurrir en ningún delito.

Pero Twitter se ha encargado de hacer que no prescriba. Una usuaria publicó una fotografía de la catedral con su inesperado acompañante. En pocas horas, ya tenía miles de 'me gusta'.

Otros dieron todavía un paso más y optaron por grabarlo en vídeo, donde se ve a la Policía esperando a los bomberos para poder bajar al nudista del monumento granadino.

Y como no, el momento de su rescate quedó también inmortalizado.