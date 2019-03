La discusión entre un matrimonio de periodistas jubilados en el 'The New York Times' que se ha vuelto viral

Los lectores de 'The New York Times' dejan miles de comentarios en nuestro web cada día y, por lo general, no son virales. Pero en raras ocasiones, se comparten ampliamente llegando más allá de los límites de su página web. El jueves, dos de su lectores, Kathy Watson y su esposo Stu, de Hood River, en Oregón, se unieron al 'salón de la fama' no oficial.

Stu, editor y escritor jubilado de periódicos, dejó un comentario sobre la noticia de Mike Isaac acerca de cómo Mark Zuckerberg planea cambiar Facebook y otras plataformas sociales para que la gente tenga más conversaciones privadas con grupos más pequeños. Según él, no tenía sentido tener que logarse en Facebook para conseguir la misma información que podría recibir por email y, a la vez, tener que dar muchos permisos de privacidad: "Borré mi cuenta hace dos años porque no la usé durante los años previos". Además, señalaba que se debe pensar antes de que la comunicación a través de esta plataforma sustituya "hacer algo tan real como sentarse con un amigo y tener una conversación cara a cara".

Kathy, también experiodista y jefa medio jubilada, tenía una perspectiva diferente. "Como tu mujer", comenzaba el mensaje que explicaba que a lo largo del día ambos tienen muchas conversaciones en las que ella le cuenta si alguien se ha mudado, comprado una casa o tenido un bebé y él no lo sabía antes porque ella lo había visto en Facebook. "Tú también te beneficias de la red social cariño, incluso si tu quieres boicotearla", concluía el comentario.

El moderador de comentarios del periódico descubrió el intercambio de opiniones y destacó ambas respuestas como 'Times Picks', haciéndolas más visibles para otros lectores de los comentarios. Después, uno de nuestros columnistas de tecnología, Kevin Roose, tergiversó el intercambio, añadiendo su propio comentario: "Dios mío, imagina que tu PROPIA ESPOSA diera esta respuesta en la sección de comentarios de NYT". A más de 10.000 personas en Twitter les gustó o retuitearon su tuit, y muchos otros se pusieron de parte de Kathy o Stu, haciendo hipótesis sobre el estado del matrimonio de la pareja.

Ante estas reacciones, el periódico habló por separado y simultáneamente por teléfono con la pareja para saber cómo se sentían sobre su repentina fama en Twitter y si eran conscientes de ello. No sabían que habían estado "causando sensación" hasta que les mostraron los tweets, pero cada uno de ellos describió la situación como "graciosa".