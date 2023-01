Descubre que su calendario es público por los comentarios de sus compañeros: "¿Puedes mover lo del pollo?"

El teletrabajo ha llegado para quedarse desde que se implantase con la pandemia. Ahora es más común una reunión a través de 'zoom' que en la sala de reuniones. Una nueva manera de trabajar que se ha adaptado a la vida post covid.

La llegada de estos nuevos recursos nos hace ser cada vez un poco más torpes con la tecnología, ya que cada vez se incluyen nuevas herramientas desconocidas a las que cuesta coger el truco. Así lo ha demostrado en su cuenta de Twitter este joven inglés, Paul Jackson. En ella publicó su gran anécdota cuando se dio cuenta de que alguna de sus herramientas de trabajo no eran privadas, sino que sus compañeros de trabajo podían verlo.

"Así es como me di cuenta de que mi calendario laboral no era privado", dice Jackson junto a una foto donde un compañero hace referencia sobre uno de sus planes. Al parecer, el calendario en el que apuntaba tanto sus cosas de trabajo como las personales no era únicamente para él.

El mensaje que se lee en la foto dice: "Paul, me gustaría hacer la presentación del producto el viernes y en el único momento que nos va bien a todos tu tienes un evento que dice 'Comprar un pollo', crees que podrías moverlo para unirte a nosotros".

Esta anécdota se ha hecho viral en Twitter con más de 170.000 'me gusta' y 9.000 'retuits'. Dentro de los comentarios hay quienes han bromeado con el pollo y otros que han compartido experiencias parecidas a la del protagonista. "Eso es interesante, pero ¿obtuviste un pollo o no?", dice un usuario, mientras que otro añade que le han enviado el tuit varias veces "porque tengo varios items en el calendario relacionados con los pollos".

Lo que está claro es que la tecnología puede hacernos pasar un mal momento, aunque esta vez se ha quedado en una anécdota de humor.