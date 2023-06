La denuncia viral de un titiritero por el mal comportamiento de unos niños: "Me han reventado la función"

"No sabía si hacer este vídeo pero lo voy a hacer para que quede reflejado cómo me siento". Así comienza Mario Enzo, un titiritero popular en TikTok, declarando en un vídeo la situación que vivió durante una de sus últimas funciones a raíz del desagradable comportamiento propiciado por un grupo de niños.

En las imágenes compartidas a través de la red social, Mario Enzo cuenta cómo sufrió los efectos de un mal comportamiento infantil en una las últimas funciones que ha realizado, donde los niños le torpedearon la actuación y no pudo desarrollarla con total normalidad y en la forma prevista. Tras muchas horas de esfuerzo, Enzo reconoce sentirse "condenadísimo" por las acciones de los menores.

Insultaron y golpearon sus títeres

Durante esta función, el 'tiktoker' relata los actos de los niños contra el títere, sobre el que estos realizaron insultos y propiciaron golpes, entre otras cosas. "Los niños han empezado a pegarle al títere, a insultarle, a hacer de todo lo que se les ocurriera", cuenta. Así, Enzo sufrió los efectos de un comportamiento indebido por parte los menores, quienes no fueron nada responsables con los muñecos del marionetista.

Denuncia la "responsabilidad" de los padres en la educación de sus hijos

Sin embargo, lo que Mario Enzo viene a denunciar en este vídeo viral en Tik Tok no es la actuación de los niños, sino la libertad de los padres sobre estos en no haberles reprochado por su actitud. El joven cree que es culpa de los padres las faltas de respeto recibidas contra sus títeres, por lo que se encuentra bastante indignado con la educación que les han dado a todos ellos al no haberles parado en sus actos. "Los padres, ¿Qué mierda tenéis en la cabeza?, ¿Qué pensáis, que tenéis tiestos en casa?, tenéis hijos y es una responsabilidad vuestra", denuncia.

Además, una de las razones que ha llevado a Enzo a publicar este vídeo es el silencio de los padres, pues ninguno de ellos acudió a él para pedirle disculpas por los actos de sus hijos o para que estos frenasen y tratasen con respeto a los muñecos. "Me han reventado la función, y ningún padre ha venido y ha cogido a su hijo y le ha dicho: eso no se hace", explica.

El niño "no tiene culpa ninguna"

La denuncia de Mario por consiguiente se centra en la indebida educación que cree haber sido otorgada por los padres en este caso, pues está seguro de que el niño "no tiene culpa ninguna". "La tienes tú que eres su padre o su madre", dice.

Otro punto que señala este titiritero es el trabajo que hay detrás de sus actuaciones y el esfuerzo para que todo salga bien en cada función, algo que no ha podido darse en este caso por el mal comportamiento infantil que boicoteó cada muñeco con el que actuaba. "Me hago 800 kilómetros, me dejo la vida en esto y yo soy un tío que cuando hago mis funciones quiero que salgan bien", dice. "No tengo por qué aguantar esto, me parece una falta de respeto tremenda", continúa.

Por último, este tiktoker ha hecho un llamamiento en redes para que no vuelvan a suceder actos como el que ha vivido él mismo, alertando a los padres de ser responsables con la educación de sus hijos cuando salen a la calle. "Vives en una sociedad, hay que cuidar al resto también", advierte dirigiéndose a estos. "Y espero que esto no lo hagáis, tenéis una responsabilidad y la tenéis que cumplir", concluye.