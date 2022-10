El cartel viral de un hombre que se queja de los ruidos de sus vecinos: "Como esto siga así llamaré al Seprona"

Vivir en un bloque de pisos a veces no es fácil. Ruidos de vecinos molestos, niños llorando a horas intempestivas o actitudes incívicas, son algunos de los ejemplos. En ocasiones, el ruido es tan molesto que los vecinos deciden dejar una nota en alguna zona común para pedir a los vecinos que cesen su actividad.

El último ejemplo lo ha compartido el usuario @PeedroVidaal en Twitter. Este hombre ha compartido el inusual cartel que ha dejado uno de sus vecinos. "Esto lleva pasando ya algún mes que otro en mi edificio. Hoy, alguien ya cansado/a ha decidido poner esta nota en la entrada. Estoy gritando", ha escrito.

"Al vecino del 2º, tanto yo como el resto de la calle entera estamos hartos de escuchar los gritos que pegáis cuando estás haciéndolo (sobre todo tu novia). Aquí hay más parejas y solo se os escucha a vosotros y no es medio normal. Entendería que se pudiera oír un poco, pero esto es una burrada. Como esto siga así llamaré a la Policía (o al Seprona, no sé si lo que grita es una mujer o un orangután en celo, a mí se me bajaría solo de escucharla, pero bueno para gusto colores)", se puede leer en el cartel.

Mensaje viral

El mensaje se ha hecho viral en Twitter y ya acumula más de 38.000 'me gusta'. Los usuarios de esta red social no han podido evitar comentar esta polémica y, como era de esperar, hay opiniones para todos los gustos. "Yo lo que veo es mucha envidia en esa nota", asegura una usuaria. En cambio, otro usuario se pone de parte del vecino: "Como dice son muchas parejas y sólo se escucha a una... es tener respeto por los demás".