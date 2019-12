Carmen y Pili, protagonistas del hilo más viral de Twitter en Navidad

Gloria, una joven usuaria de Twitter, compartió la víspera de Navidad un hilo que se ha hecho viral por lo hermoso de su mensaje. En él narra la historia de su abuela Carmen, quien padece alzheimer a un nivel muy avanzado.

Carmen es su abuela materna y ya no se vale en nada por ella misma. Este era el primer año que no iría a casa de su hija a celebrar las fiestas porque no la pueden mover de su domicilio.

En este punto entra en juego su otra abuela, Pili, quien es amiga íntima de Carmen, y a pesar de que los padres de Gloria se separaron hace años, ellas no perdieron el contacto ni la amistad. De hecho, Pili sigue yendo desde el pueblo a casa de su exnuera en Madrid a celebrar la Navidad. Pero como si amiga este año no iba a estar, pidió como condición para acudir poder ver a Carmen antes, aunque no fuesen a cenar juntas.

Entre llantos y balbuceos, Carmen y Pili se pudieron reencontrar en una ocasión que su nieta define como "única". "Se tiraron toda la tarde con las manos cogidas porque eso es lo que hace la gente que se quiere", relató Gloria.

Otra personaje aparece en esta historia y es Vidal, el marido de Carmen, un hombre al que su nieta define como una persona a la que siempre le había costado expresar sus sentimientos, hijo de su época y que por las circunstancias ha tenido que aprender a cocinar, limpiar y demás tareas a las que su mujer se dedicaba "para que el amor de su vida sobreviva".

"Carmen se ha quedado este año sola y un poco más triste, pero también más feliz porque ha visto a su otra mitad", acaba.