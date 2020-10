La estrella de Hollywood Brad Pitt ha aparecido en el nuevo comercial de la firma italiana Brioni presentando su colección de otoño-invierno y ha conquistado a las redes sociales.

El actor estadounidense, a sus 56 años, ha debutado como modelo de la clásica marca de sastrería nacida en 1945, que ha tenido el acierto de convertirlo en su nuevo embajador. El vídeo de la nueva campaña, 'Tailoring Legends', se ha vuelto viral y ha llenado las redes sociales de ingeniosos mensajes que muestran la atemporal admiración por el actor.

La firma publicó en su página oficial de Instagram el spot, 40 segundos en blanco y negro del actor luciendo los nuevos modelos de la firma, una obra del fotógrafo Mikael Jansson. Trajes de corbata, abrigos tweed y modelos más desenfadados como camisas y suéteres ceñidos. "Con su enfoque de prendas frescas y sofisticadas, la campaña refleja el concepto de Brioni de un guardarropa atemporal, compuesto de elementos esenciales sin esfuerzo que combinan la herencia de sastrería de la casa con un atractivo contemporáneo", ha definido la firma sobre la nueva campaña. El intérprete de 'Érase una vez en Hollywood', 'Troya' y 'Leyendas de Pasión' se ha hecho eco de esa figura atemporal y ha vuelto a demostrar que se encuentra en perfecta forma. "Siempre he admirado la elegancia de Brioni y sus eternos diseños. La marca encarna creatividad, calidad y excelencia", ha confesado el actor.

No es la primera vez que el nombre del actor inunda las redes sociales. Pitt volvió a ser el foco de atención el pasado 18 de septiembre tras aparecer en una reunión virtual con su ex mujer, la actriz Jennifer Aniston. Una lectura virtual del guion de la comedia 'Fast times at Ridgmont High' con fines benéficos consiguió juntar a buena parte del paseo de la fama de Hollywood, que fue testigo junto con millones de internautas, del reencuentro de una de las parejas más famosas de la industria del cine.