Alumnos españoles asisten a clase en falda después de que un alumno fuera castigado por ello

Un gran número de adolescentes de todo el país han organizado una protesta, concentrada el pasado miércoles 4 de noviembre, por la que acudieron a clase en falda después de que a un alumno le castigaran por ello y el centro le obligara a acudir al psicólogo. La iniciativa ha llenado las redes sociales con imágenes y vídeos de los alumnos vistiendo esa prenda en señal de apoyo.

Mikel es un estudiante del norte de España. Un día asistió a clase vestido con una falda "porque le apetecía", aprovechando el momento feminista que se estaba desarrollando. Sin embargo, a lo largo de la mañana, el centro obligó al estudiante a acudir a un psicólogo por llevar esa vestimenta, una acción que hizo que además fuera castigado por sus padres.

Ante esta situación, Mikel publicó un vídeo en Tik Tok contando su experiencia, una publicación que ha causado un gran revuelo y que cuenta con casi un millón de 'likes'. "Era una cosa que a mi me apetecía y un movimiento feminista que quería hacer", explica Mikel en el vídeo. "Sabiendo que me iban a mirar mal les pedí a unas amigas mías que llevasen falda conmigo. Pero a tercera hora interrumpieron la clase para llevarme al psicólogo", añade el adolescente.

"Encima me han dicho que me quite la falda si tengo frío. Solo a mi, no a las chicas", explica mientras se queja de que a sus amigas ningún profesor les pidió que se quitaran la prenda ni las llevaron al psicólogo.

En publicaciones posteriores, Mikel cuenta cómo sus padres le han castigado en otras ocasiones por llevar esa vestimenta, un hecho que ha despertado el apoyo de sus compañeros y que ha generado una oleada de reacciones por parte de otros jóvenes, que asistieron en falda a clase el pasado 4 de noviembre denunciando que "la ropa no tiene género" y reivindicando la libertad de vestirse y sentirse como uno se sienta más cómodo.

Bajo el hashtag #4denoviembre, los alumnos de distintos puntos del país acudieron a clase en falda y se grabaron vídeos vistiendo esa prenda, que posteriormente publicarían en sus cuentas de Twitter y Tik Tok generando una oleada de reacciones. Una iniciativa que Mikel ha agradecido y que ha aprovechado para animar a más personas a que se pronuncien ante este tipo de situaciones.