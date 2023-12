Buscan a un universitario de 20 años desaparecido cuando estaba de Erasmus en Francia

El estudiante melillense Leul Alba de 20 años, estudiante de la Universidad de Murcia (UMU), estaba de Erasmus en la localidad francesa de Lille cuando desapareció el pasado viernes.

No se tienen noticias suyas desde el día 12 de diciembre cuando iba presencialmente a una de sus clases en la Universidad de Lille, donde Alba asiste a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (FSJPS) como estudiante del Programa Erasmus.

Teléfono apagado y sin seguridad de cómo vestía

El último contacto que existe fue a través de un mensaje de móvil a las 10:40 horas del viernes: "Teníamos planes con él el viernes por la tarde, no apareció y su teléfono estaba apagado por lo que no podía recibir mensajes ni llamadas", explican sus allegados.

Actualmente el teléfono sigue apagado y tras las desaparición se ha revisado las pertenencias de Leul. En su habitación de la residencia Albert Châtelet (Crous), faltaban la cartera, un portátil, su teléfono móvil, un cargador y una mochila.

Sus familiares han explicado que han intentado llamarle y mandarle mensajes de WhatsApp, pero no hay manera de ponerse en contacto. "No sabemos lo que llevaba puesto, ya que nadie le vio el viernes, solo sabemos que llevaba unas zapatillas Nike Air Force blancas y un forro rojo", por lo que no llevaba puesto nada de abrigo y se desconoce con seguridad cómo vestía cuando dejó la residencia.

Existen contactos para cualquier información

Su desaparición ha sido denunciada por familiares y amigos el sábado 16 en las comisarías de Melilla y Lille. No se conoce el momento exacto de su desaparición, pero se recuerda que esta se ha producido en Francia y que el joven no tiene los recursos suficientes para viajar de vuelta a España. En estas últimas horas, ambas universidades han publicado en sus perfiles oficiales de Twitter algunos datos para ayudar a la localización.

Cualquier información que pueda ayudar a encontrar al desaparecido puede comunicarse a través de los teléfonos 671745377 (España) o +33 780768261 (Francia). La Policía insiste en que, en un caso de desaparición, nunca se deja de buscar a la persona. El asunto se puede desactivar únicamente cuando se halla en buenas condiciones, cuando quiera o no contactar con sus familiares o cuando aparece el cadáver.