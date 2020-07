WhatsApp caído en España y varios países europeos

WhatsApp ha registrado una caída de su servicio en España y varios países europeos, según detalla el portal downdetector. Unos problemas de conexión que también están sufriendo Facebook e Instagram. Es la tercera caída que sufren estos servicios.

La caída ha ocurrido hacia las 13:26 horas. En la web de Facebook, al intentar entrar aparece un error: "Sorry, something went wrong", escriben. Lo mismo ocurre en la aplicación móvil, aunque no muestra ningún mensaje,

En el caso de WhatsApp, parece que la aplicación móvil continúa funcionando, aunque no permite enviar audios, imágenes o vídeos. WhatsApp web continúa sin funcionar.

En Instagram ocurre lo mismo que Facebook. La aplicación móvil ha dejado de funcionar y aparece un mensaje al entrar. "Se ha producido un error. Vuelve a intentarlo", se observa en la aplicación. Solo se pueden ver las publicaciones anteriores a la caída, pero no se puede actualizar. En el caso de la web de Instagram ha caído totalmente; lo único que se ve es un mensaje de error: "5xx Server Error".

WhatsApp es tendencia en Twitter

La caída de las tres aplicaciones sociales han logrado que la palabra WhatsApp sea tendencia en cuestión de minutos. Desde la primera caída, los usuarios de la aplicación de mensajería que tienen Twitter entran a comprobar que la caída no es debido a un problema de conexión. Algunos usuarios han comentado lo sucedido.

Aunque también han habido usuarios que han decidido aprovechar la ocasión e inmortalizarla con memes.