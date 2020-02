Uteca pide incluir a los operadores y plataformas digitales en la próxima regulación sobre publicidad de apuestas

En un comunicado emitido por la patronal de las televisiones privadas, Uteca, se considera que si las plataformas digitales no son incluidas en la nueva regulación, la norma será "ineficaz y fallida al no proteger a jóvenes y menores". Uteca insiste en que "debe existir la misma regulación para la televisión lineal, la televisión no lineal y las plataformas de compartición de vídeos, tal y como establece la Directiva de Servicios Audiovisuales 2018/1808, y así se trasladó al ministro y su equipo en la reunión celebrada recientemente en la sede del Ministerio".

"Lamentablemente los textos que se han manejado hasta ahora no afectan por igual a las televisiones tradicionales y a los nuevos operadores y grandes plataformas", ha lamentado Uteca, que recalca que estas plataformas digitales son altamente consumidas por los jóvenes, lo que haría que este colectivo recibiera "una mayor presión publicitaria del entorno audiovisual 'online'".

Si las plataformas no son reguladas "será una norma ineficaz y fallida" al no proteger a jóvenes y menores

La patronal de las televisiones privadas añade que, de aprobarse esta nueva regulación, se produciría una "discriminación" contraria a la Directiva de Servicios Audiovisuales, que fija las mismas medidas en materia de protección de menores, tanto para la televisión tradicional como para estos nuevos operadores.

En el comunicado, Uteca ha reiterado su disponibilidad para un "diálogo que permita consensuar cómo operar de forma responsable en este sector, tomando como punto de partida el Código de Conducta firmado por las televisiones lineales".

El Ministerio de Consumo está ultimando un real decreto que plantea limitar la publicidad del juego "online" para que las radios y televisiones sólo puedan emitirla en la franja que abarca de una a cinco de la madrugada, para proteger a colectivos vulnerables, como los menores.