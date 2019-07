La aplicación de Whatsapp está probando una nueva función en la que los usuarios podrán compartir sus estados en otras redes sociales, como Facebook o Instagram, publicándolos como historias.

La nueva función aparecerá en un botón situado debajo de los estados, que permitirá publicar el mismo contenido en otras redes, en forma de historias de una duración limitada que desaparecen a las 24 horas.

De momento, la función se encuentra en fase beta, pero no está activada.

Según asegura la compañía en 'The Verge', el uso de esta función no enlaza las cuentas de las otras redes sociales, sino que hace uso de las interfaces de desarrollo de aplicaciones (API) de WhatsApp que utilizan el resto de aplicaciones. Utiliza las mismas APIs de intercambio de datos de iOS y Android que cualquier otra aplicación, lo que significa que los datos se transfieren entre las aplicaciones en el dispositivo, pero serán dos contenidos independientes y no estarán vinculados.

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, al que ahora también le pertenecen Instagram y Whatsapp, prometió que las tres redes sociales se mantendrían independientes. No obstante, Zuckerberg afirmó el pasado mes de mayo que la empresa estaba probando una nueva función en la que los usuarios de Instagram y Facebook podrían mandar mensajes de Whatsapp y hacer llamadas sin necesidad de tener el número de teléfono.