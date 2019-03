Una española inventa un buscador de imágenes similar al de Google

Da igual el lugar y el motivo. Nuestra cámara de fotos echa humo a todas horas. La muestra es el siguiente dato: cada día se cuelgan en la red 6.000 millones de fotografías en todo el mundo.

Imagine un buscador capaz de entender esa gran cantidad de imágenes y capaz también de buscar otras iguales o similares. Ya existe y su creadora es española. Se llama Sira Pérez de la Coba, tiene 39 años, es ingeniera de Telecomunicaciones y se define a sí misma como "inventora".

"Sacamos la huella del vídeo o de la foto"

"Sacamos la huella del vídeo o de la foto, para encontrar idénticas, similares o visualmente relacionadas, digamos que lo que hizo Google para las palabras nosotros lo hemos hecho para las imágenes". afirma Sira Pérez de la Coba, directora general de Shazura.

Sólo hay que subir la foto y el buscador nos encuentra otras que son idénticas o muy parecidas por el color o la forma. Y así con ropa, muebles y hasta personas.

Una tecnología que Sira, junto a su equipo, fragua ahora fuera de España, pero el camino no fue sencillo para su creadora. Emprender siendo mujer, dice, no es fácil. "Siempre me preguntan, eres fundadora o cofundadora. Siempre esperan la imagen de un hombre".

Pese a ello, este equipo sigue luchando para que el buscador llegue muy pronto a nuestros hogares.