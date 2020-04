Reparto de routers 4G en Betanzos para garantizar el acceso a Internet de los escolares en el confinamiento por coronavirus

No todas las casas tienen conexión a Internet para que los niños sigan las clases durante este tiempo de confinamiento.

Por eso hay ayuntamientos como el de Betanzos, en A Coruña, que están repartiendo routers para que puedan conectarse y seguir estudiando.

Hay estimaciones que calculan que un 10% de menores no pueden seguir con la formación a distancia durante este estado de alarma porque no disponen de las condiciones adecuadas. Algunos no tienen acceso a Internet o no disponen de dispositivos para no interrumpir el curso.