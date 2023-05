El profesor Enrique Dans explica qué es realmente la Inteligencia Artificial: "No es inteligencia, ni es artificial"

Desde su llegada a nuestras vidas la Inteligencia Artificial ha supuesto un antes y un después. Ahora, una máquina es capaz de realizar tareas que antes eran exclusivamente de humanos, y en algunas empresas ya no hace falta que haya alguien detrás para controlar las máquinas.

Un reciente informe basado en la IA reconocía que en un futuro cerca de 300 millones de puestos de trabajo podrían verse afectados. No obstante, los expertos también aseguran que se crearán nuevos puestos de trabajo que hasta ahora no existían.

Sobre esta cuestión, el profesor de Innovación y tecnología de IE University, Enrique Dans, advierte que es importante saber qué es realmente y qué engloba la IA. "Fundamentalmente Open IA es la primera compañía que aplica la filosofía Silicon Valley de hipercapitalización desde un primer momento para poder hacer cosas que hasta ahora no se habían hecho dentro de lo que se denomina 'machine learning', es decir hacer modelos educados con miles de millones de parámetros, en lugar de los que se hacían tradicionalmente", explica.

Según Dans, la IA ha ido un paso más allá porque además ha aplicado estos modelos a "algo tan sensible como el lenguaje humano y lo ha hecho verdaderamente bien porque ha conseguido una máquina que habla muy correctamente y de manera muy convincente", precisa.

¿Qué es la IA?

El experto asegura que el primer problema surge cuando le llamamos Inteligencia Artificial. "Primero porque no hay inteligencia, eso es otra cosa y esto son simplemente correlaciones matemáticas, estadísticas muy avanzadas en modelos que posiblemente una persona no alcanza a imaginar o comprender. En segundo lugar no es artificial, no hay nada más natural que aquello con lo que se alimentan estos algoritmos, que son los datos que generamos nosotros, y en tercer lugar mucha gente está queriendo homologarlo a un cerebro, pero nada hay de ese tipo", aclara.

"No hay inteligencia y no es artificial"

Si se tienen claro estas ideas, Dans señala que "la hipótesis 'terminator' y de que esto va a hacerse más inteligente que los humanos" carece absolutamente de sentido. Al respecto, el especialista añade que cualquier intento de "parar durante un tiempo para pensar lo que hacemos con esto no va a ser respetado porque hay muchas compañías y países que tienen un enorme incentivo a desarrollar estos mecanismos porque supone una fuerte ventaja competitiva".

"La IA no va a sustituir a las personas"

A partir de aquí ¿cómo debemos comportarnos? "Básicamente debemos entender que esto es una herramienta muy importante que genera buenas ventajas y es un asistente enormemente potente que por lo tanto tenemos que utilizar en todas partes. Hay que pensar que si bien esto va a sustituir puestos de trabajo, también va a reemplazar por otros como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia de la tecnología. No entremos en modo pánico".

¿Habrá gente que pierda su trabajo? Dans confirma que sí, pero aclara que en cualquier caso la IA "no va a sustituir a las personas". "Lo que sustituye a la persona es otra persona que sabe utilizar la IA, es decir, si no quieres ser sustituido ponte a trabajar en entender esto porque esas nuevas habilidades que hacen falta no están fuera del alcance de nadie", insiste.