La polémica aplicación de Uber llega a Madrid sin la aceptación de los taxistas

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha condenado la entrada de la compañía americana Uber en Madrid, recordando que "se trata de una empresa que desprecia las más elementales normas legales de nuestro país", ha informado el colectivo en un comunicado.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha explicado que "se trata de una compañía que, a través de la aplicación Uber Pop va a operar sin pagar impuestos y sin disponer de las licencias requeridas para el transporte de viajeros según la legislación española". "Estamos en contra de todo el transporte que ilegalmente realiza una actividad paralela sin contar con los preceptivos permisos administrativos", ha asegurado.

Sanz ha criticado, además, que los diferentes responsables políticos "no hayan querido o sabido atajar la implantación de esta aplicación en España, ya que desde las movilizaciones del pasado mes de junio se creó una comisión interministerial que, a día de hoy, no ha emitido un dictamen".

"Los taxistas no entendemos el porqué de esta permisividad y el silencio por parte de la Administración", ha añadido.